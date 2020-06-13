Вечером в пятницу, 12 июня, в Ленинском районе Новосибирска на улице Плахотного жители вызвали полицию из-за мужчины, который обнажённым стоял на балконе перед детской площадкой.



— Обнажённый мужчина стоял на балконе первого этажа, окна которого выходят на детскую площадку. Родители были шокированы происшествием, — рассказал местный житель.



Инцидент, по его словам, произошёл после 17:00. Он также уточнил, что подобное происходит не в первый раз.