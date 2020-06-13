Вечером в пятницу, 12 июня, в Ленинском районе Новосибирска на улице Плахотного жители вызвали полицию из-за мужчины, который обнажённым стоял на балконе перед детской площадкой.
— Обнажённый мужчина стоял на балконе первого этажа, окна которого выходят на детскую площадку. Родители были шокированы происшествием, — рассказал местный житель.
Инцидент, по его словам, произошёл после 17:00. Он также уточнил, что подобное происходит не в первый раз.
— Раньше подобное уже было, просто сейчас в группе дома выложили видео, кто-то зафиксировал. Я когда узнал вечером, позвонил в отдел, мне сказали, что по этой заявке работают, — рассказал местный житель.
Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— Заявление в отдел полиции №7 «Ленинский» поступило от гражданина, по данному факту в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, — рассказали в ведомстве.
В марте жителя Новосибирска возмутили несколько полуобнажённых девушек танцуют в окнах здания на втором этаже, где расположен стриптиз-клуб. Он прислал в редакцию анонимное видео.