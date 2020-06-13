13 июня суббота
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 69.12
eur 78.52
Тема дня 25-летний новосибирец умер от удара молнии

Все новости

Все новости
Обнаженного мужчину заметили в доме на улице Плахотного

Обнаженного мужчину заметили в доме на улице Плахотного

Вечером в пятницу, 12 июня, в Ленинском районе Новосибирска на улице Плахотного жители вызвали полицию из-за мужчины, который обнажённым стоял на балконе перед детской площадкой.

— Обнажённый мужчина стоял на балконе первого этажа, окна которого выходят на детскую площадку. Родители были шокированы происшествием, — рассказал местный житель.

Инцидент, по его словам, произошёл после 17:00. Он также уточнил, что подобное происходит не в первый раз.

Мужчина стоял на балконе прямо напротив детской площадки

Мужчина стоял на балконе прямо напротив детской площадки

— Раньше подобное уже было, просто сейчас в группе дома выложили видео, кто-то зафиксировал. Я когда узнал вечером, позвонил в отдел, мне сказали, что по этой заявке работают, — рассказал местный житель.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Заявление в отдел полиции №7 «Ленинский» поступило от гражданина, по данному факту в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, — рассказали в ведомстве.

В марте жителя Новосибирска возмутили несколько полуобнажённых девушек танцуют в окнах здания на втором этаже, где расположен стриптиз-клуб. Он прислал в редакцию анонимное видео.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Ленинский районполицияголый мужчина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (53)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!