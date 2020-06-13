В посёлке Коченёво Новосибирской области мужчина погиб от удара молнии. Трагедия произошла сегодня, 13 июня.
Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— В 8:24 поступила в полицию информация о том, что от удара молнии погиб мужчина. На место выезжали сотрудники Коченевской полиции, факт подтвердился. Установлено, что возраст мужчины — 25 лет, — рассказали в ведомстве.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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Несколько лет назад в Новосибирске удар молнии во время грозы попал в 43-летнего мужчину, который гулял в сквере Славы вместе со своей женой. После удара мужчину госпитализировали в 34-ю больницу с диагнозом «электротравма» и «временная остановка сердца».