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О новых смертях от коронавируса сообщил областной оперштаб

О новых смертях от коронавируса сообщил областной оперштаб

В Новосибиркой области от коронавируса скончались двое мужчин и одна женщина.

Об новых погибших сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.

— Скончались три пациента: мужчины в возрасте 55 и 75 лет и женщина 34 лет, — говорится в сообщении.

Всего от коронавируса в Новосибирской области скончались 53 человека.

Если вы знали погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

На этой неделе НГС писал о медсестре, которая умерла от коронавируса. Родные считают, что она заразилась на работе — друзья и близкие убеждали её уйти в отпуск или на больничный, но Наталья слишком любила свою работу. Подробности — в материале НГС.

Также мы рассказывали историю 34-летней Надежды. О том, что она умерла от коронавируса, стало известно 4 июня. Женщина работала в аптеке, воспитывала 12-летнюю дочь, но не смогла противостоять вирусу и бюрократической машине.

Мы следим за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске и области в нашей онлайн-трансляции.

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Коронавирус в Новосибирскепогибшие от коронавируса
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