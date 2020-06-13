В Новосибиркой области от коронавируса скончались двое мужчин и одна женщина.

Об новых погибших сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.

— Скончались три пациента: мужчины в возрасте 55 и 75 лет и женщина 34 лет, — говорится в сообщении.

Всего от коронавируса в Новосибирской области скончались 53 человека.

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