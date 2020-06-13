В Новосибиркой области от коронавируса скончались двое мужчин и одна женщина.
Об новых погибших сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.
— Скончались три пациента: мужчины в возрасте 55 и 75 лет и женщина 34 лет, — говорится в сообщении.
Всего от коронавируса в Новосибирской области скончались 53 человека.
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На этой неделе НГС писал о медсестре, которая умерла от коронавируса. Родные считают, что она заразилась на работе — друзья и близкие убеждали её уйти в отпуск или на больничный, но Наталья слишком любила свою работу. Подробности — в материале НГС.
Также мы рассказывали историю 34-летней Надежды. О том, что она умерла от коронавируса, стало известно 4 июня. Женщина работала в аптеке, воспитывала 12-летнюю дочь, но не смогла противостоять вирусу и бюрократической машине.
Мы следим за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске и области в нашей онлайн-трансляции.