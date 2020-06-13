В Новосибирской области выявили ещё 108 заболевших коронавирусом. Общее число заболевших достигло 4177 человек.

Об этом сегодня, 13 июня, сообщил оперативный штаб по коронавирусу в НСО.

— На утро 13 июня в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случая COVID-19. 143 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались три пациента: мужчины в возрасте 55 и 75 лет и женщина 34 лет, — говорится в сообщении.

Всего в регионе нашли 4177 заболевших, 285 из них — дети. Выздоровели 2050 пациентов, скончались 53.