В Новосибирской области выявили ещё 108 заболевших коронавирусом. Общее число заболевших достигло 4177 человек.
Об этом сегодня, 13 июня, сообщил оперативный штаб по коронавирусу в НСО.
— На утро 13 июня в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случая COVID-19. 143 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались три пациента: мужчины в возрасте 55 и 75 лет и женщина 34 лет, — говорится в сообщении.
Всего в регионе нашли 4177 заболевших, 285 из них — дети. Выздоровели 2050 пациентов, скончались 53.
— В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ — 11 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 741, — сообщил оперштаб.
243 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.
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