

Жаркая погода не приводит к снижению активности вируса SARS-CoV-2. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».



По словам Мурашко, к такому выводу российские специалисты пришли, общаясь с зарубежными коллегами, в том числе из стран, где уже давно стоит жара.

— Но при этом отходит на второй план то, с чем мы сталкиваемся в весенне-осенний период, — добавил министр. — Очень важным является элемент подготовки и к этому сезону [осени], в том числе проведение вакцинации, в том числе против гриппа.

