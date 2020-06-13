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Ранее глава Роспотребнадзора опровергла данные о том, что жара остановит COVID-19

Ранее глава Роспотребнадзора опровергла данные о том, что жара остановит COVID-19


Жаркая погода не приводит к снижению активности вируса SARS-CoV-2. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».


По словам Мурашко, к такому выводу российские специалисты пришли, общаясь с зарубежными коллегами, в том числе из стран, где уже давно стоит жара.

— Но при этом отходит на второй план то, с чем мы сталкиваемся в весенне-осенний период, — добавил министр. — Очень важным является элемент подготовки и к этому сезону [осени], в том числе проведение вакцинации, в том числе против гриппа.

Он также ответил на вопрос, могут ли россияне планировать отдых внутри страны на июль – август. Министр призвал быть готовыми поменять планы в зависимости от эпидемиологической обстановки.

— Сказать, что гарантированно можно рассчитывать, что в том месте, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно... Надеюсь, что это будет так, — сказал министр.

О том, что жара снижает активность вируса, ранее сообщал Роспотребнадзор. Но уже в мае глава Роспотребнадзора опровергла это.

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