В этом году лето пришло в Новосибирск на удивление рано — так, что ещё весной зацвела сирень, а к началу июня в городе пошёл первый урожай лакомых ягод. Мы попросили новосибирцев поделиться с нами фотографиями своего урожая, чем они и занялись. А теперь мы делимся сочными кадрами с вами!
Еще в мае уличные торговцы начали вовсю торговать свежими ягодами и фруктами. Обозреватель НГС Стас Соколов приценился к сезонным новинкам и попробовал некоторые на вкус. Дело это по нынешним временам небезопасное, но первые клубника и черешня лишают благоразумия.