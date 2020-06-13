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У кого-то уже набирается целая тарелка вкусностей

У кого-то уже набирается целая тарелка вкусностей

В этом году лето пришло в Новосибирск на удивление рано — так, что ещё весной зацвела сирень, а к началу июня в городе пошёл первый урожай лакомых ягод. Мы попросили новосибирцев поделиться с нами фотографиями своего урожая, чем они и занялись. А теперь мы делимся сочными кадрами с вами!

Некоторые несорванные ягодки еще ждут своей очереди на кустах

Некоторые несорванные ягодки еще ждут своей очереди на кустах

Эх, сейчас бы так же — сидеть на солнышке с целым тазом виктории!

Эх, сейчас бы так же — сидеть на солнышке с целым тазом виктории!

Большой урожай — самым маленьким&nbsp;

Большой урожай — самым маленьким 

Кому-то повезло с «уловом» — ягода размером почти с ладонь

Кому-то повезло с «уловом» — ягода размером почти с ладонь

Некоторые собирают лакомство в стакан вместо тарелки

Некоторые собирают лакомство в стакан вместо тарелки

Обычно ягода начинает цвести ближе к июлю, но в этом году теплая погода порадовала горожан, а виктория выросла значительно раньше

Обычно ягода начинает цвести ближе к июлю, но в этом году теплая погода порадовала горожан, а виктория выросла значительно раньше

Виктория — первый сорт крупноплодной земляники, завезенный в Россию

Виктория — первый сорт крупноплодной земляники, завезенный в Россию

Помощники в этом году только на руку — в одиночку такой большой урожай придется долго собирать&nbsp;

Помощники в этом году только на руку — в одиночку такой большой урожай придется долго собирать 

Кстати, по-другому викторию называют земляникой ананасной

Кстати, по-другому викторию называют земляникой ананасной

Еще викторию называют земляникой садовой

Еще викторию называют земляникой садовой

Еще в мае уличные торговцы начали вовсю торговать свежими ягодами и фруктами. Обозреватель НГС Стас Соколов приценился к сезонным новинкам и попробовал некоторые на вкус. Дело это по нынешним временам небезопасное, но первые клубника и черешня лишают благоразумия.

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