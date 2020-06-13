В этом году лето пришло в Новосибирск на удивление рано — так, что ещё весной зацвела сирень, а к началу июня в городе пошёл первый урожай лакомых ягод. Мы попросили новосибирцев поделиться с нами фотографиями своего урожая, чем они и занялись. А теперь мы делимся сочными кадрами с вами!