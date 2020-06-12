13 июня суббота
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 69.12
eur 78.52
Тема дня Как и где можно заразиться коронавирусом

Все новости

Все новости
За сутки в Новосибирской области выписали 188 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов на коронавирус

За сутки в Новосибирской области выписали 188 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов на коронавирус

В пятницу, 12 июня, оперштаб Новосибирской области рассказал о 109 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии выявлено 4069 пациентов с подтверждённым диагнозом, 1907 из которых выздоровели и 50 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в Новосибирскехроника коронавирусапандемия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!