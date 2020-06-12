В пятницу, 12 июня, оперштаб Новосибирской области рассказал о 109 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии выявлено 4069 пациентов с подтверждённым диагнозом, 1907 из которых выздоровели и 50 — скончались.



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