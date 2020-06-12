В пятницу, 12 июня, оперштаб Новосибирской области рассказал о 109 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии выявлено 4069 пациентов с подтверждённым диагнозом, 1907 из которых выздоровели и 50 — скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- В России из-за коронавируса временно увеличили размер пособия по безработице.
- Эпидемиолог рассказала, как и где можно заразиться коронавирусом — мы собрали для вас 8 сценариев развития событий.
- За сутки в Новосибирской области зарегистрировано еще две смерти от коронавируса — умерли мужчина в возрасте 55 лет и женщина 58 лет.
- Детский массажист откровенно рассказал в своей колонке о том, как начальство принудительно заставило его месяц отработать фельдшером. Не имея никакого опыта, он опирался лишь на помощь коллег и «Гугл».
- В телеграм-каналах стали распространять информацию о том, что полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заразился коронавирусом, а в полпредстве ввели карантин. В ведомстве прокомментировали ситуацию.
- Путин вышел из самоизоляции, чтобы наградить Героев Труда.
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