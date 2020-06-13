Резкая смена погоды и свежая статистика по заболевшим: онлайн-хроника событий 13 июня

13 июня — середина длинных выходных. Пока в Новосибирске ежедневно регистрируют новых заболевших коронавирусом. Вчера было 109 новых случаев. Но согласитесь, лето — в любом случае повод для радости, несмотря на то, что сегодня пошёл дождь. Многие наверняка остались на дачах, так как поездок пока особо не запланируешь. Кстати, если вы всё же решили устроить небольшое путешествие, почитайте про непопулярные озёра, до которых можно доехать на велосипеде или, например, на электричке. Погода наладится и вперёд.

Каждый день мы ведём онлайн-репортаж не только о том, как развивается ситуация с коронавирусом у нас в регионе, но и о других событиях. Меня зовут Анна Богданова, сегодня я буду рассказывать вам о том, что происходит в городе.

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