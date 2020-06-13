Резкая смена погоды и свежая статистика по заболевшим: онлайн-хроника событий 13 июня

В редакцию пришло сообщение от читателя Евгения.
— Добрый день, а как убрать с главной страницы КОВИДНЫЙ баннер. От него тянет заразой и депрессией. Пусть вместо этого будет: хоть пустое место, хоть навязчивая реклама, хоть карта Узбекистана, хоть план эвакуации, хоть ценник из ИКЕИ, — пишет он.
Евгений, спасибо за сообщение. Мы работаем в интересах читателя и ищем интересные темы, истории. Надеемся, что вся ситуация, связанная с коронавирусом, скоро останется в прошлом. Кстати, в онлайн-трансляции не только новости про коронавирус. В одном материале мы рассказываем о том, что происходит в городе.
Уважаемые читатели, предлагаем вам пройти опрос, пусть немного шуточный.
Что должно быть на главной странице сайта
Уже почти три месяца мы ежедневно публикуем новые данные о заболевших коронавирусом. Наверняка, многие устали от цифр и уже перестали следить за статистикой.
Пока ситуация не улучшается. На 12 июня в регионе зарегистрировано 4069 случаев коронавирусной инфекции, из них – 278 детей. 1907 пациентов выздоровели, 50 пациентов скончались. Статистика по новым заболевшим будет в ближайшие часы. Будем ждать хороших новостей.
А пока красивое фото, на котором озеро вблизи Академгородка.
Вот так сегодня выглядел город на сервисе Яндекс.Погода. Тучи атаковали Новосибирск, хотя синоптики давали немного другой прогноз на 13 июня. Ещё весь день впереди, возможно, погода наладится.