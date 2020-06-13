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Резкая смена погоды и свежая статистика по заболевшим: онлайн-хроника событий 13 июня

Рассказываем о том, что сегодня происходит в Новосибирске

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После жарких дней в Новосибирске пошли дожди

После жарких дней в Новосибирске пошли дожди

13 июня — середина длинных выходных. Пока в Новосибирске ежедневно регистрируют новых заболевших коронавирусом. Вчера было 109 новых случаев. Но согласитесь, лето — в любом случае повод для радости, несмотря на то, что сегодня пошёл дождь. Многие наверняка остались на дачах, так как поездок пока особо не запланируешь. Кстати, если вы всё же решили устроить небольшое путешествие, почитайте про непопулярные озёра, до которых можно доехать на велосипеде или, например, на электричке. Погода наладится и вперёд.

Каждый день мы ведём онлайн-репортаж не только о том, как развивается ситуация с коронавирусом у нас в регионе, но и о других событиях. Меня зовут Анна Богданова, сегодня я буду рассказывать вам о том, что происходит в городе.

Если вам есть, что сообщить, присылайте новости, фотографии, видео или просто интересные наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.

Анна Богданова

В редакцию пришло сообщение от читателя Евгения. 

— Добрый день, а как убрать с главной страницы КОВИДНЫЙ баннер. От него тянет заразой и депрессией. Пусть вместо этого будет: хоть пустое место, хоть навязчивая реклама, хоть карта Узбекистана, хоть план эвакуации, хоть ценник из ИКЕИ, — пишет он.

Евгений, спасибо за сообщение. Мы работаем в интересах читателя и ищем интересные темы, истории. Надеемся, что вся ситуация, связанная с коронавирусом, скоро останется в прошлом. Кстати, в онлайн-трансляции не только новости про коронавирус. В одном материале мы рассказываем о том, что происходит в городе. 

Уважаемые читатели, предлагаем вам пройти опрос, пусть немного шуточный. 

Что должно быть на главной странице сайта

    Анна Богданова

    Уже почти три месяца мы ежедневно публикуем новые данные о заболевших коронавирусом. Наверняка, многие устали от цифр и уже перестали следить за статистикой.  

    Пока ситуация не улучшается. На 12 июня в регионе зарегистрировано 4069 случаев коронавирусной инфекции, из них – 278 детей. 1907 пациентов выздоровели, 50 пациентов скончались. Статистика по новым заболевшим будет в ближайшие часы. Будем ждать хороших новостей. 

    А пока красивое фото, на котором озеро вблизи Академгородка. 

    Озеро Шадриха

    Озеро Шадриха

    Анна Богданова

    Вот так сегодня выглядел город на сервисе Яндекс.Погода. Тучи атаковали Новосибирск, хотя синоптики давали немного другой прогноз на 13 июня. Ещё весь день впереди, возможно, погода наладится. 

    Рано утром прошёл ливень

    Рано утром прошёл ливень

    Умытый город

    Умытый город

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    коронавируслето в Новосибирске
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