Сегодня, 12 июня, нашли мертвой 91-летнюю Валентину Агейкину — информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе Следственного комитета.



Валентина Федотовна Агейкина пропала 10 июня. По информации волонтеров «Лизы Алерт», пенсионерка не вернулась домой после обычной прогулки.

— Как сообщают родственники, с памятью у нее было всё в порядке, она гуляет каждый день, ранее никогда не терялась. Но сегодня она не вернулась домой, — рассказывали волонтёры.

В пресс-службе Следственного комитета по НСО уточнили, что тело женщины было найдено 12 июня в 20 часов в реке Бердь возле ДНТ «Зеленый Бор» без признаков насильственной смерти.