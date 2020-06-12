Сегодня, 12 июня, нашли мертвой 91-летнюю Валентину Агейкину — информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе Следственного комитета.
Валентина Федотовна Агейкина пропала 10 июня. По информации волонтеров «Лизы Алерт», пенсионерка не вернулась домой после обычной прогулки.
— Как сообщают родственники, с памятью у нее было всё в порядке, она гуляет каждый день, ранее никогда не терялась. Но сегодня она не вернулась домой, — рассказывали волонтёры.
В пресс-службе Следственного комитета по НСО уточнили, что тело женщины было найдено 12 июня в 20 часов в реке Бердь возле ДНТ «Зеленый Бор» без признаков насильственной смерти.
— По данному факту следственным отделом по Искитимскому району СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. В рамках проверки следователем СКР установлено, что потерпевшей является 91-летняя жительница города Искитима, которая 11 июня 2020 года была заявлена родственниками как пропавшая без вести. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в пресс-службе.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске возобновили активные поиски пропавшего известного ученого Геннадия Кулакова. 88-летний сотрудник Института горного дела 3 марта около 17:00 вышел с работы на Красном проспекте и не вернулся домой. О нем до сих пор ничего не известно. Геннадия Кулакова пытались найти почти сразу — в поисках известного ученого в лесу и на территории Академгородка были задействованы около 80 добровольцев, но они также не увенчались успехом. Чем Геннадий Иванович известен в научном мире, можно узнать здесь.