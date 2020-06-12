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Хозяина мопеда рядом не было

Хозяина мопеда рядом не было

Вечером 12 июня на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска загорелся мопед. Информация о возгорании поступила в МЧС в 18:20. Пожарные прибыли на место через шесть минут после поступившего сообщения.

— Горел мопед на площади один квадратный метр. Хозяина на месте не было. Выезжали две пожарные автоцистерны, семь человек личного состава. В 18:34 полная ликвидация [огня]. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», к приезду пожарных от транспортного средства остался только остов.

Поздно вечером 9 июня в центре Новосибирска недалеко от Театра оперы и балета загорелся «Мерседес» — очевидцы сняли пожар на видео.

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пожарМЧСзагорелся мопед
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