На днях в Новосибирск вернулась жаркая летняя погода. Однако уже к выходным синоптики сообщили о возвращении в регион холодов и дождей. НГС решил разобраться, что произойдёт со столбиком термометра на грядущей рабочей неделе.

Мы изучили прогнозы погоды от трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать новосибирцам в предстоящие дни.



Например, по данным сайта Gismeteo.ru, в ближайшие три дня температура будет постепенно опускаться. В понедельник, 15 июня, воздух днём прогреется всего до 15 градусов выше нуля. При этом возможен небольшой дождь. Самым жарким днем станет четверг — столбик термометра поднимется до +25 градусов. Но, увы, с сильными осадками, как и в пятницу. При этом в последний будний день недели ожидается довольно ощутимый ветер — около 16 метров в секунду.

