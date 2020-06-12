На днях в Новосибирск вернулась жаркая летняя погода. Однако уже к выходным синоптики сообщили о возвращении в регион холодов и дождей. НГС решил разобраться, что произойдёт со столбиком термометра на грядущей рабочей неделе.
Мы изучили прогнозы погоды от трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать новосибирцам в предстоящие дни.
Например, по данным сайта Gismeteo.ru, в ближайшие три дня температура будет постепенно опускаться. В понедельник, 15 июня, воздух днём прогреется всего до 15 градусов выше нуля. При этом возможен небольшой дождь. Самым жарким днем станет четверг — столбик термометра поднимется до +25 градусов. Но, увы, с сильными осадками, как и в пятницу. При этом в последний будний день недели ожидается довольно ощутимый ветер — около 16 метров в секунду.
Сервис «Яндекс.Погода» также сообщает, что летняя жара в первый день недели временно отступит. Дневная температура в понедельник будет 16 градусов выше нуля, ожидается небольшой дождь. Самые холодные ночи ожидаются в конце недели. Температура воздуха ночью в пятницу — +7 градусов, такая же ночная температура сохранится в субботу. По данным сервиса, осадков в городе не будет лишь во вторник, 16 июня.
По прогнозу центра «Фобос», в ближайшие дни погода в городе ухудшится — станет холоднее, придут сильные дожди. До конца недели воздух в Новосибирске не прогреется выше 20 градусов днем, 14 градусов ночью. Самым теплым днем на неделе будет четверг.
Вечером в понедельник, 8 июня, в Новосибирске резко испортилась погода. Над городом нависла огромная чёрная туча, а через несколько минут начался сильный ливень и гроза. Наши читатели прислали в редакцию десятки фотографий и видео бушующей стихии. Мы опубликовали 10 самых впечатляющих.