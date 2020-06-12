Сегодня под Новосибирском в районе Мошково выбежавший на дорогу лось спровоцировал тяжелое лобовое столкновение — Nissan X-Trail врезался в Chevrolet.
— На 55-м километре трассы Р-255 в Мошковском районе в 16.15 автомобиль Nissan X-Trail, двигавшийся из Томска, совершил столкновение с лосем, выбежавшим на полосу движения, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet. В больницу доставлены две женщины и ребенок 9 лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Животное после столкновение погибло на месте, автомобили получили серьезные повреждения. На месте ДТП образовался автомобильный затор.
Сегодня мы сообщали, что ночью на улице Сибиряков-Гвардейцев автомобиль такси KIA Rio столкнулся с дорожной машиной, которая убирала улицу, после чего загорелся.