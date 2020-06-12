Сегодня под Новосибирском в районе Мошково выбежавший на дорогу лось спровоцировал тяжелое лобовое столкновение — Nissan X-Trail врезался в Chevrolet.

— На 55-м километре трассы Р-255 в Мошковском районе в 16.15 автомобиль Nissan X-Trail, двигавшийся из Томска, совершил столкновение с лосем, выбежавшим на полосу движения, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet. В больницу доставлены две женщины и ребенок 9 лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.