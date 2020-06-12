Сегодня днем в Новосибирске появились пробки на Бердском и Советском шоссе в направлении Обского моря.

По данным Яндекс.Пробок, на правом берегу большой затор начинается от «Ленты» на Большевистской, доходит до разъезда Иня и заканчивает у поселка РМЗ. Есть локальные пробки на Матвеевке и Нижней Ельцовке.

На левом берегу Советское шоссе стоит в бордовом заторе от поселка Мичуринский вплоть до дамбы ГЭС.

Общую ситуацию в городе Яндекс.Пробки оценивают в 2 балла.

Почитайте наш материал о том, где в Новосибирске можно было бы построить двухуровневые развязки, чтобы избавиться от пробок.