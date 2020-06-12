В полпредстве президента отрицают карантин из-за заражения коронавирусом Сергея Меняйло

Сегодня в новосибирских СМИ появились сообщения о возможном заражении коронавирусом полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и введенном в полпредстве карантине. Источником информации послужил анонимный телеграм-канал.



«Меняйло болел коронавирусом, которым заразился в родном полпредстве в Новосибирске. С самим полпредом все хорошо, он выздоровел, а полпредство до сих пор на карантине. Сообщают, что первым заразился один из работников столовой полпредства. Первоначальная вспышка, которую проморгали, произошла в пищеблоке: кухня + столовая. За несколько дней, пока наличие вируса не было выявлено, заразиться успели еще несколько сотрудников полпредства, обедавших в местной столовке. Сейчас все проходят лечение и сидят в карантинах», — сообщает канал.

