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Путин вышел из самоизоляции, чтобы наградить героев труда

Это первое очное мероприятие с участием президента с начала эпидемии

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Из-за распространения в стране коронавирусной инфекции церемонию перенесли

Из-за распространения в стране коронавирусной инфекции церемонию перенесли

Владимир Путин сегодня впервые с начала эпидемии в России провел очное мероприятие. Президент торжественно вручил золотые медали Героя труда президенту Института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину и другим. Обычно вручение этой награды проходило 1 мая, но из-за распространения в стране коронавирусной инфекции церемонию перенесли.

Перед тем, как начать церемонию вручения медалей, президент поздравил россиян с праздником.

— В этом году золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» вручаются в праздничный день — в День России. И прежде чем мы приступим к торжественной церемонии, хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом. Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству, — заявил президент перед награждением. — Светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы.

Путин поблагодарил каждого, кто получал сегодня звезду Героя труда. Особенное внимание он уделил Леониду Рошалю, подчеркнув, насколько сегодня важен труд врачей и медсестер. Рошаль, в свою очередь, сказал, что хочет разделить эту награду со всеми медиками.

Церемония прошла в День России на свежем воздухе на Поклонной горе. В защитной маске на нее пришел только один участник.

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Владимир Путинкоронавирусгерой труда
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