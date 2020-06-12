Обнаружена неизвестная цветная видеозапись Новосибирска 1966 года — смотрим на людей, машины и улицы

Затем показаны кадры визита де Голля, его встреча с академиком Лаврентьевым. Завершают ролик кадры с улиц Академгородка — показаны местные хрущевки и многочисленные пешеходы.

Ранее мы рассказывали о редкой кинохронике 1971 года, запечатлевшей, как новосибирские моржи занимаются подлёдным дайвингом.