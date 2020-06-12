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Обнаружена неизвестная цветная видеозапись Новосибирска 1966 года — смотрим на людей, машины и улицы

Ролик длительностью 4 минуты 20 секунд рассказывает о визите французского президента Шарля де Голля

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Кадр из ролика о Новосибирске

Кадр из ролика о Новосибирске

Житель Новосибирска Юрий Лобанов опубликовал на своей страничке в «Фейсбуке» ссылку на неизвестную ранее цветную кинохронику Новосибирска — видео залито на YouTube французскими журналистами.

Ролик длительностью 4 минуты 20 секунд рассказывает о визите французского президента Шарля де Голля в Академгородок в 1966 году. В начале записи идет нарезка кадров Новосибирска — Коммунальный мост, набережная, лошадь, запряженная в телегу, велосипедисты, старинные автобусы, троллейбусы и трамваи.

Jérôme Pillard / YouTube.com

Затем показаны кадры визита де Голля, его встреча с академиком Лаврентьевым. Завершают ролик кадры с улиц Академгородка — показаны местные хрущевки и многочисленные пешеходы.

Ранее мы рассказывали о редкой кинохронике 1971 года, запечатлевшей, как новосибирские моржи занимаются подлёдным дайвингом.

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ХроникаНовосибирскАкадемгородок
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