Дело Куприяновых: суд оставил девочек-двойняшек приёмной матери

— Мы очень переживаем, буквально в шоке. Даже не знаем, как дети смогут это пережить. Я сказала девочкам, что есть другая мама и, может быть, вам придётся к ней поехать пожить. Но они даже слушать не хотят. Мы думаем, что их биологическая мать просто материально заинтересована. До ближайшей больницы, где смогут снять приступ у Лизы, — более 20 километров. Если, не дай бог, у неё будет такой приступ — скорая просто не доедет, не успеют. Мы хотим, чтобы дети жили, а не погибали. Мы уверены, что всё это закончится плачевно, — рассказывала Ольга Куприянова.

Корреспонденту НГС Тумашова рассказывала, что изменилась и больше не употребляет наркотики.

— Почему я раньше не восстанавливались в родительских правах? Потому что я не имела этой юридической возможности. Как только меня сняли с учёта — я сначала вернула старшую дочь. Я восстановилась в родительских правах. Я все это время боролась за своих детей. Я переверну мир, но заберу их. Я до сих пор понимаю, к чему иду, зачем это делаю и что будет так, как я хочу. Да, я хочу сейчас вырвать их из семьи. Вам сказать почему? Потому что Ольга Анатольевна брала моих детей под возмездную опеку, временную — если бы она их удочерила, я бы сейчас и шага не сделала, я бы ей ноги целовала и просто помогала со стороны. Но когда она их брала, то прекрасно знала, что есть куча родственников, есть непутевая мамаша — а вдруг она возьмётся за голову, — говорила Тумашова.