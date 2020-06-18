Дело Куприяновых: суд оставил девочек-двойняшек приёмной матери

Сегодня, 18 июня, Новосибирский областной суд отменил решение Кировского районного суда и оставил двойняшек с приёмной матерью Ольгой Куприяновой.
— Решение Кировского районного суда города Новосибирска от 31 октября 2019 года отменить. Принять по делу новое решение: отказать Тумашевой в удовлетворении исковых требований о восстановлении в родительских правах. Апелляционную жалобу Куприяновой удовлетворить, — заявила судья.
Из-за чего суд
Пять лет назад семья Куприяновых взяла под опеку девочек-двойняшек Лизу и Таню. Их мать Ригину Тумашову лишили родительских прав из-за того, что женщина страдала наркотической зависимостью и не занималась воспитанием детей. У девочек есть тяжелые заболевания, поэтому, когда Тумашова потребовала их вернуть, опекуны в первую очередь испугались за их жизни.
— Мы очень переживаем, буквально в шоке. Даже не знаем, как дети смогут это пережить. Я сказала девочкам, что есть другая мама и, может быть, вам придётся к ней поехать пожить. Но они даже слушать не хотят. Мы думаем, что их биологическая мать просто материально заинтересована. До ближайшей больницы, где смогут снять приступ у Лизы, — более 20 километров. Если, не дай бог, у неё будет такой приступ — скорая просто не доедет, не успеют. Мы хотим, чтобы дети жили, а не погибали. Мы уверены, что всё это закончится плачевно, — рассказывала Ольга Куприянова.
Корреспонденту НГС Тумашова рассказывала, что изменилась и больше не употребляет наркотики.
— Почему я раньше не восстанавливались в родительских правах? Потому что я не имела этой юридической возможности. Как только меня сняли с учёта — я сначала вернула старшую дочь. Я восстановилась в родительских правах. Я все это время боролась за своих детей. Я переверну мир, но заберу их. Я до сих пор понимаю, к чему иду, зачем это делаю и что будет так, как я хочу. Да, я хочу сейчас вырвать их из семьи. Вам сказать почему? Потому что Ольга Анатольевна брала моих детей под возмездную опеку, временную — если бы она их удочерила, я бы сейчас и шага не сделала, я бы ей ноги целовала и просто помогала со стороны. Но когда она их брала, то прекрасно знала, что есть куча родственников, есть непутевая мамаша — а вдруг она возьмётся за голову, — говорила Тумашова.
Кировский районный суд в итоге в начале ноября 2019 года полностью удовлетворил иск биологической матери девочек Ригины Тумашовой и постановил передать ей детей. Куприяновы с решением не согласились и подали апелляцию в Новосибирский областной суд, который ее принял и начал рассматривать дело.
«Оставление с биологической матери опасно для детей»
Новосибирский областной суд назначил комплексную амбулаторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, как дети относятся к биологической матери, насколько опасна для них передача в кровную семью и может ли женщина в принципе их воспитывать.
— По общему мнению экспертов передача несовершеннолетней Василенко Е.С. Тумашовой Р.А. окажет негативное влияние на психическое развитие ребенка, — говорится в заключении по поводу Лизы.
Насчет Тани эксперты пришли к таким же выводам. Проанализировали они и состояние Тумашовой.
— По отношению к несовершеннолетним Василенко Е.С. и Василенко Т.С. выявлены следующие психологические особенности Тумашовой Р.А.: дисгармоничность, непоследовательность, эмоциональная неустойчивость, формальное стремление к взаимодействию, без понимания морально-нравственных и психологических потребностей и эмоционального состояния детей, низкая способность к проявлению заботы, эмоционального участия, на фоне фактической утраты детско-родительских отношений, — говорится в документах.
В итоге эксперты пришли к выводу, что Тумашова не может воспитывать детей, и им опасно находится с ней.
— Эксперты приходят к общим интегративным выводам, что морально-психологический климат в семье Тумашовой Р.А. с психолого-психиатрической точки зрения является неблагоприятным для воспитания детей. Психическое состояние (Тумашовой Р.А.) и психологические особенности могут оказать негативное влияние на психическое состояние и особенности психического развития несовершеннолетних Василенко Елизаветы Сергеевны и Василенко Татьяны Сергеевны. С учетом изложенного оставление несовершеннолетних Василенко Е.С. и Василенко Т.С. с Тумашовой Р.А. с психолого-психиатрической точки зрения опасно для детей, — пришли к выводам эксперты.
Ригина Тумашова намерена идти дальше
— Одно скажу — я не согласна, я буду обжаловать. Меня не устраивает решение. Потому что я знаю, что как я моих детей никто не будет любить, что дети должны жить в родной семье. У меня есть все доказательства того, что я полностью изменила свою жизнь, — рассказала корреспонденту НГС биологическая мама двойняшек Ригина Тумашова.
Женщина после суда плакала, её успокаивала старшая дочь.
— Все справедливо, все замечательно, всех выслушали, вопросы были корректные. Мы рады очень. Теперь мы будем их удочерять, — поделилась с журналистом Ольга Куприянова.
Адвокат Куприяновой Вероника Белоусова объяснила, что вести это дело было тяжело именно из-за того, что она взялась за него уже после того, как Куприяновы проиграли дело в Кировском районном суде.
— Была проделана огромная работа для того чтобы девочки остались с Ольгой Анатольевной, была проведена чёткая судебная экспертиза. Я это дело воспринимала как для себя. И я очень рада и довольна этим результатом. Ольга Анатольевна достойный человек. Я очень рада, что смогла помочь, что работаю не зря, — подчеркнула Белоусова.
Новосибирский областной суд в начале марта также рассмотрел апелляцию Татьяны Щепотиной — опекуна 16-летней Марины Щепотиной, которую Кировский районный суд в прошлом году решил вернуть кровной матери. Он постановил оставить подростка с опекуншей.