12 июня пятница
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 69.12
eur 78.52
Тема дня Новая рубрика на НГС: «Классно на даче»

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

Ещё 109 новосибирцев заболели коронавирусом

Всего в регионе зарегистрировано уже 4069 случаев коронавирусной инфекции

637
8 Обсудить

Поделиться

188 человек выздоровели и выписаны из больниц

188 человек выздоровели и выписаны из больниц

К утру 12 июня в Новосибирской области за сутки выявили 109 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. 188 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего в регионе зарегистрировано уже 4069 случаев коронавирусной инфекции, из них — 278 детей. 1907 человек выздоровели, 50 скончались. На текущий момент в реанимации находятся 49 человек, на аппаратах ИВЛ — 11.

В общей сложности в Новосибирской области сделано 149 028 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 934 человека, 21 578 человек сняты с наблюдения.

Цифры по коронавирусу стабильны: каждый день в регионе около 100 новых случаев. Тем не менее в начале недели губернатор разрешил работу некоторых непродовольственных магазинов, а скоро могут открыть летники.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!