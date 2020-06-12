Ещё 109 новосибирцев заболели коронавирусом

К утру 12 июня в Новосибирской области за сутки выявили 109 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. 188 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего в регионе зарегистрировано уже 4069 случаев коронавирусной инфекции, из них — 278 детей. 1907 человек выздоровели, 50 скончались. На текущий момент в реанимации находятся 49 человек, на аппаратах ИВЛ — 11.



В общей сложности в Новосибирской области сделано 149 028 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 934 человека, 21 578 человек сняты с наблюдения.

