За сутки в Новосибирской области зарегистрировано еще две смерти от коронавируса. Скончались два пациента — мужчина в возрасте 55 лет и женщина 58 лет.



Были ли у них какие-либо хронические заболевания, в оперштабе не сообщают.

Всего, по данным оперативного штаба, на утро 12 июня в регионе за сутки выявили 109 случаев COVID-19. 188 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов.

За время пандемии скончались уже 50 новосибирцев. Но жертв гораздо больше: некоторые умершие не попадают в официальную статистику, так как в качестве причины смерти указывается не коронавирусная инфекция, а сопутствующее хроническое заболевание.