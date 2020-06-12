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Коронавирусом заразились уже больше трех тысяч новосибирцев

Коронавирусом заразились уже больше трех тысяч новосибирцев

За сутки в Новосибирской области зарегистрировано еще две смерти от коронавируса. Скончались два пациента — мужчина в возрасте 55 лет и женщина 58 лет.

Были ли у них какие-либо хронические заболевания, в оперштабе не сообщают.

Всего, по данным оперативного штаба, на утро 12 июня в регионе за сутки выявили 109 случаев COVID-19. 188 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов.

За время пандемии скончались уже 50 новосибирцев. Но жертв гораздо больше: некоторые умершие не попадают в официальную статистику, так как в качестве причины смерти указывается не коронавирусная инфекция, а сопутствующее хроническое заболевание.

Истории жертв коронавируса мы публикуем в специальном сюжете.

На этой неделе город потрясла история 34-летней сотрудницы аптеки Надежды, которая заболела еще в мае, дважды вызывала скорую, но её отказывались везти в больницу. Тест на коронавирус женщине также не делали. В итоге она умерла. Вскрытие показало тотальное разрушение легких. Её историю читайте тут.

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коронавирус в Новосибирске
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