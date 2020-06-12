Ковид продолжает косить новосибирцев: 109 заболелили, двое умерли — онлайн-хроника

Сегодня, 12 июня, праздник — День России. Именно в этот день в далеком 1990 году была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». Каждый год этот праздник отмечают в Новосибирске да и во всей стране с большим размахом, во многих местах проходят торжественные мероприятия и концерты. Этот раз стал исключением из-за распространения по территории России коронавирусной инфекции и отмены всех массовых мероприятий.



Каждый день в Новосибирске и области регистрируют свыше сотни заразившихся COVID-19. За прошлые сутки в регионе выявили 102 новых случая COVID-19, а два пациента, мужчины в возрасте 30 лет и 49 лет, скончались. В то же время в городе планируют открыть летние веранды кафе, большие магазины и даже зоопарк. Кроме того, в России временно увеличили размер пособия по безработице, а правительство Новосибирской области выпустило очередное послабление — теперь на рынках можно начать торговать вещами.