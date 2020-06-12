Ковид продолжает косить новосибирцев: 109 заболелили, двое умерли — онлайн-хроника

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 752 случая ОРВИ, 23 пациентов госпитализировали.
109 новых случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области
По данным оперативного штаба на утро 12 июня в Новосибирской области за сутки выявили 109 случаев COVID-19. 188 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента – мужчина в возрасте 55 лет и женщина 58 лет.
Всего в регионе зарегистрировано 4069 случаев коронавирусной инфекции, из них – 278 детей. 1907 пациентов выздоровели, 50 пациентов скончались. В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.
В детскую больницу №3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 654.
245 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.
Всего в Новосибирской области сделано 149 028 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 934 жителя региона, 21 578 человек сняты с наблюдения.
А как в Новосибирске обстоят дела с самоизоляцией? Судя по всему, далеко не идеально... Индекс самоизоляции — 2,8 баллов, а это говорит о том, что на улицах города немало людей.
Мы запускаем новую рубрику «Классно на даче»: будем рассказывать про дачные общества и конкретные истории того, как хорошо (или по каким-то причинам не очень) жить в Сибири за городом. И первое на очереди — СНТ «Нива», одно из старых садовых обществ вокруг Академгородка. Ваша дача находится здесь? Тогда скорее читайте! И даже если нет, все равно читайте — кто знает, может, вы найдете идеальное место отдыха для себя!
Сорвать маски с лиц и свободно дышать мечтают, наверное, уже все новосибирцы. Ну, правда, когда уже все?...
Как и где можно заразиться коронавирусом — ответ эпидемиолога
Эпидемиологи говорят, что пока коронавирус циркулирует в обществе, шанс заразиться в транспорте или магазине все еще сохраняется. Насколько он велик в каждом отдельном случае, знают только специалисты. Эпидемиолог согласилась на условиях анонимности честно ответить нашим коллегам из E1.RU на самые частые вопросы о возможностях заражения, которые сейчас беспокоят почти каждого. Узнайте и вы, как и где можно заразиться коронавирусом.
Доброе утро, новосибирцы! Поздравляем вас с Днем России! Меня зовут Вероника Барашкова, и сегодня я буду вместе с вами следить за тем, что происходит в городе, как люди отмечают праздник в условиях самоизоляции и, конечно, как обстоят дела с коронавирусом в нашем городе и регионе.
Давайте вместе смотреть, как проходит в Новосибирске праздничный выходной — День России. Вы заметили что-то интересное, важное или необычное в городе? Присылайте ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер