Для Тамары Владимировны это был первый прыжок, который она выполнила в тандеме с инструктором.

— Нам нужно обезопасить клиента от любой травмы. Поэтому прыжки осуществляются высотные, где тандем-мастер делает всё сам, а пассажир не делает ничего. Он только получает удовольствие. Посадка происходит мягко, без удара, — пояснил Дмитрий.

По его словам, женщина получила именно те эмоции, которые хотела получить. Вместе с ней на аэродром приехали друзья и родственники, чтобы поддержать.

— Вы не представляете, какой это кайф! Я исполнила свою мечту! — говорит Тамара Киринкова в ролике.

В прошлом августе четыре спортсмена-парашютиста в специальных костюмах впервые в истории Новосибирска собрали в небе фигуру в форме ромба.