В минувшие выходные 80-летняя жительница Новосибирска Тамара Киринкова впервые прыгнула с парашютом с 4 тысяч метров в честь своего юбилея.
— У неё день рождения был в марте. Она загорелась прыжком. Она давно хотела это сделать. Общие знакомые нас свели. Но в связи с коронавирусом несколько раз прыжок откладывался. Получилось это сделать только в прошлые выходные. Она это сделала без всяких последствий. Осталась очень довольна. Это наш самый возрастной пассажир. До этого прыгал человек, которому было 79 лет, — рассказал корреспонденту НГС воздушный оператор Дмитрий Колосов.
Youtube.com / канал «Прыжки с парашютом в Новосибирске»
Для Тамары Владимировны это был первый прыжок, который она выполнила в тандеме с инструктором.
— Нам нужно обезопасить клиента от любой травмы. Поэтому прыжки осуществляются высотные, где тандем-мастер делает всё сам, а пассажир не делает ничего. Он только получает удовольствие. Посадка происходит мягко, без удара, — пояснил Дмитрий.
По его словам, женщина получила именно те эмоции, которые хотела получить. Вместе с ней на аэродром приехали друзья и родственники, чтобы поддержать.
— Вы не представляете, какой это кайф! Я исполнила свою мечту! — говорит Тамара Киринкова в ролике.
В прошлом августе четыре спортсмена-парашютиста в специальных костюмах впервые в истории Новосибирска собрали в небе фигуру в форме ромба.