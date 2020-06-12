В России из-за коронавируса временно увеличили размер пособия по безработице

Правительство разработало новые меры поддержки безработных. Постановление об этом уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Теперь те, у кого период выплаты пособия по безработице закончился после 1 марта, смогут получать его ещё в течение трёх месяцев. А минимальное пособие по безработице за май–июль увеличивается до 4500 рублей.



Также летом по три тысячи рублей за каждого ребёнка смогут получить семьи, в которых есть дети в возрасте до 18 лет.

Дополнительную помощь получат и индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были перестать работать после 1 марта и уже официально признаны безработными. Максимальный размер выплаты для них — 12 130 рублей.