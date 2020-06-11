В четверг, 11 июня, оперштаб Новосибирской области рассказал о 102 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии выявлено 3960 пациентов с подтверждённым диагнозом, 1719 из которых выздоровели и 48 — скончались.

Собрали истории новосибирцев, которые обнаружили у себя антитела к коронавирусу. Некоторые не знают, когда они успели переболеть.

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