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За всё время в области выявлено почти 4 тысячи заболевших

За всё время в области выявлено почти 4 тысячи заболевших

В четверг, 11 июня, оперштаб Новосибирской области рассказал о 102 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии выявлено 3960 пациентов с подтверждённым диагнозом, 1719 из которых выздоровели и 48 — скончались.

  • 34-летняя медсестра из Новосибирска умерла от коронавируса. Родственники рассказали, что происходило перед её смертью.
  • Правительство Новосибирской области выпустило очередное послабление. Теперь непродовольственными товарами можно торговать на рынках.

НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.

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