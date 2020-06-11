В четверг, 11 июня, оперштаб Новосибирской области рассказал о 102 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии выявлено 3960 пациентов с подтверждённым диагнозом, 1719 из которых выздоровели и 48 — скончались.
- Собрали истории новосибирцев, которые обнаружили у себя антитела к коронавирусу. Некоторые не знают, когда они успели переболеть.
- Представители общепита рассказали, когда могут открыться рестораны и как изменится эта отрасль.
- 34-летняя медсестра из Новосибирска умерла от коронавируса. Родственники рассказали, что происходило перед её смертью.
- В регионе скончались ещё два человека с подтверждённым диагнозом. Одному из них было всего 30 лет.
- Мы посчитали, сколько денег теряют торговые центры каждый день. Суммы получились огромные.
- Правительство Новосибирской области выпустило очередное послабление. Теперь непродовольственными товарами можно торговать на рынках.
- Изберком показал, как будет выглядеть участок в день голосования 1 июля.
- В Крыму отменили обсервацию для туристов из России. Но температуру проверять будут.
НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.