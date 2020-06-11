В начале этого года Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор. Евгений Костенков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На приговор была подана апелляционная жалоба. После чего дело было пересмотрено.

— Новосибирский областной суд изменил приговор. Суд, с учетом мнения прокуратуры, переквалифицировал действия Костенкова с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 114 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства. На основании ст. 78 УК РФ суд освободил Костенкова от отбывания наказания (в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности), — добавили в прокуратуре.