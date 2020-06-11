В четверг, 11 июня, Новосибирский областной суд изменил приговор в отношении Евгения Костенкова, который четыре раза выстрелил в нетрезвого хулигана и попал в колонию.
— В суде установлено, что ночью 11 апреля 2018 года потерпевший, находясь около бара «Амстердам Паб» по Красному проспекту, 17 в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал словесный конфликт. В ходе ссоры Костенков из имеющегося при нем травматического пистолета (МР-80–13Т калибра 45) произвел 4 выстрела в бедро, живот и грудь потерпевшего, причинив своими действиями тяжкие телесные повреждения, — говорится в сообщении областной прокуратуры.
В начале этого года Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор. Евгений Костенков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
На приговор была подана апелляционная жалоба. После чего дело было пересмотрено.
— Новосибирский областной суд изменил приговор. Суд, с учетом мнения прокуратуры, переквалифицировал действия Костенкова с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 114 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства. На основании ст. 78 УК РФ суд освободил Костенкова от отбывания наказания (в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности), — добавили в прокуратуре.
Евгения Костенкова освободили из-под стражи.
В августе 2018 года произошел конфликт возле бара People’s на Вокзальной магистрали. В результате один из участников 4 раза выстрелил в другого и скрылся.