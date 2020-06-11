В четверг, 11 июня, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», КАМАЗ двигался по улице Троллейной, где сбил женщину. По словам очевидца, она переходила дорогу на красный свет. В результате пострадавшая оказалась между колёсами под днищем самосвала, откуда её достали врачи и доставили в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об этом подтвердили.

— ДТП произошло в 13:50. Водитель КАМАЗа совершил наезд на пешехода. Пострадала женщина 1945 года рождения. Она была госпитализирована с тяжёлыми травмами, — рассказали в ведомстве.