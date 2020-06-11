В четверг, 11 июня, появилась информация о том, что следователи УФСБ по Новосибирской области опечатали оборудование в физио-терапевтическом отделении АНО «Клиника НИИТО».

В пресс-службе федерального института объяснили, что сегодня происходила передача оборудования от АНО «Клиника НИИТО» на ответственное хранение в ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна».

— Мероприятия, проведенные ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России в АНО «Клиника НИИТО», являются действиями по исполнению вынесенного 07.05.2020 г. постановления старшего следователя УФСБ России по Новосибирской области о передаче вещественных доказательств на ответственное хранение. В соответствии с вынесенным постановлением на АНО «Клиника НИИТО» и ООО «ЛизингГарантСервис» возложена обязанность по передаче указанного в данном постановлении медицинского оборудования, имеющего статус вещественных доказательств по уголовному делу, на ответственное хранение ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, — говорится в сообщении пресс-службы.