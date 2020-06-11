В четверг, 11 июня, появилась информация о том, что следователи УФСБ по Новосибирской области опечатали оборудование в физио-терапевтическом отделении АНО «Клиника НИИТО».
В пресс-службе федерального института объяснили, что сегодня происходила передача оборудования от АНО «Клиника НИИТО» на ответственное хранение в ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна».
— Мероприятия, проведенные ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России в АНО «Клиника НИИТО», являются действиями по исполнению вынесенного 07.05.2020 г. постановления старшего следователя УФСБ России по Новосибирской области о передаче вещественных доказательств на ответственное хранение. В соответствии с вынесенным постановлением на АНО «Клиника НИИТО» и ООО «ЛизингГарантСервис» возложена обязанность по передаче указанного в данном постановлении медицинского оборудования, имеющего статус вещественных доказательств по уголовному делу, на ответственное хранение ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, — говорится в сообщении пресс-службы.
Мероприятие проходило планово, АНО «Клиника НИИТО» четыре раза предупредили об инвентаризации. Однако, как сообщают в пресс-службе, в момент передачи директор АНО Оксана Шелякина отсутствовала, сославшись на больничный. Кроме того, продолжал вестись приём пациентов, хотя было известно, что оборудование будет передано на ответственное хранение.
— Поскольку с момента получения имущества на ответственное хранение на институт как на ответственного хранителя возлагаются обязательства по обеспечению его сохранности, ННИИТО принято решение об опечатывании части принятого оборудования — это магнитно-резонансный томограф и физиооборудование. При этом необходимо отметить, что в настоящее время АНО «Клиника НИИТО» имеет аналогичное по своему функциональному назначению медицинское оборудование, которое может быть ей использовано при оказании услуг пациентам. Вместе с тем в отношении медицинских кроватей данные действия учреждением не производились, — добавили в пресс-службе.
В ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» пояснили, что пациентов АНО клиника не бросит, они получат медицинскую помощь в полном объеме.
В начале июня глава НИИТО имени Цивьяна дал интервью НГС. Он рассказал, какая судьба ждёт сотрудников «Клиники НИИТО», отделившейся от Федерального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна в 2018 году.