В четверг, 11 июня, в Первомайском районе Новосибирска водитель КАМАЗа, разгружая землю недалеко от локомотивного депо на улице Подбельского, погиб от удара током.

— Я подтверждаю данный факт. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Они сейчас работают на месте, опрашивают очевидцев, осматривают место происшествия. По результатам предварительной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.