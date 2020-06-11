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Трагедия произошла недалеко от локомотивного депо

Трагедия произошла недалеко от локомотивного депо

В четверг, 11 июня, в Первомайском районе Новосибирска водитель КАМАЗа, разгружая землю недалеко от локомотивного депо на улице Подбельского, погиб от удара током.

— Я подтверждаю данный факт. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Они сейчас работают на месте, опрашивают очевидцев, осматривают место происшествия. По результатам предварительной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Если вам известны обстоятельства данного происшествия или вы знали погибшего мужчину, свяжитесь с редакцией в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) по номеру +7 923 157–00–00.

В конце мая в Дзержинском районе мужчина спустился в погреб и погиб от удара током.

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Удар токомпогиб мужчина
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