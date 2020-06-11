Избирательная комиссия Новосибирской области продемонстрировала, как будут оборудованы участки в день голосования по поправкам в Конституцию.

В работу участков пришлось внести ряд изменений в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. Членов комиссий, а также наблюдателей, представителей СМИ и избирателей обеспечат средствами индивидуальной защиты.