Избирательная комиссия Новосибирской области продемонстрировала, как будут оборудованы участки в день голосования по поправкам в Конституцию.
В работу участков пришлось внести ряд изменений в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. Членов комиссий, а также наблюдателей, представителей СМИ и избирателей обеспечат средствами индивидуальной защиты.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в день голосования будет организован температурный контроль. У входа в помещение для голосования будет размещен дезинфекционный коврик, на пол нанесены линии разметки для соблюдения дистанции участниками голосования.
— Процедура голосования предусматривается таким образом, чтобы ограничить личный контакт: граждане не будут давать паспорт в руки членам участковых комиссий. По всем вопросам, которые могут возникнуть на участке, развесят плакаты, чтобы также минимизировать контакт, — добавили в пресс-службе.
Кроме того, с 25 июня по 1 июля включительно новосибирцы смогут проголосовать «на дому», однако такая возможность предлагается тем, кто по уважительной причине не сможет прийти на избирательный участок.
Также рассматривается возможность организации голосования на свежем воздухе, в случаях, если в помещениях для голосования отсутствуют отдельные вход и выход или они недостаточно проветриваемые.
Тем временем в Новосибирске уже начали печатать бюллетени для голосования — НГС побывал в типографии и посмотрел, как это происходит.