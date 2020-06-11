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Избирком показал сегодня модель избирательного участка

Избирком показал сегодня модель избирательного участка

Избирательная комиссия Новосибирской области продемонстрировала, как будут оборудованы участки в день голосования по поправкам в Конституцию.

В работу участков пришлось внести ряд изменений в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. Членов комиссий, а также наблюдателей, представителей СМИ и избирателей обеспечат средствами индивидуальной защиты.

В пресс-службе правительства отметили, что с 10 июня членов территориальных и участковых избирательных комиссий Новосибирской области начали тестировать на коронавирус

В пресс-службе правительства отметили, что с 10 июня членов территориальных и участковых избирательных комиссий Новосибирской области начали тестировать на коронавирус

Избирателей на входе ждёт обязательная термометрия

Избирателей на входе ждёт обязательная термометрия

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в день голосования будет организован температурный контроль. У входа в помещение для голосования будет размещен дезинфекционный коврик, на пол нанесены линии разметки для соблюдения дистанции участниками голосования.

Разметка напоминает об обязательной социальной дистанции

Разметка напоминает об обязательной социальной дистанции

— Процедура голосования предусматривается таким образом, чтобы ограничить личный контакт: граждане не будут давать паспорт в руки членам участковых комиссий. По всем вопросам, которые могут возникнуть на участке, развесят плакаты, чтобы также минимизировать контакт, — добавили в пресс-службе.

Члены участковых комиссий не будут брать паспорт избирателя в руки

Члены участковых комиссий не будут брать паспорт избирателя в руки

Кроме того, с 25 июня по 1 июля включительно новосибирцы смогут проголосовать «на дому», однако такая возможность предлагается тем, кто по уважительной причине не сможет прийти на избирательный участок.

Также рассматривается возможность организации голосования на свежем воздухе, в случаях, если в помещениях для голосования отсутствуют отдельные вход и выход или они недостаточно проветриваемые.

Возможность голосовать на улице пока только рассматривается

Возможность голосовать на улице пока только рассматривается

Тем временем в Новосибирске уже начали печатать бюллетени для голосования — НГС побывал в типографии и посмотрел, как это происходит.

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Коронавирус в НовосибирскеКонституция РФголосование по поправкам в Конституцию
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