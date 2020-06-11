Кировский районный суд обязал водителя, который зимой сбил и оставил на дороге пожилую женщину, выплатить ей 150 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.



25 декабря 2019 года 36-летний водитель «Мазды Премаси» на пешеходном переходе сбил 73-летнюю женщину на Южно-Чемском жилмассиве и уехал с места ДТП. Он пояснил автоинспекторам, что после ДТП «немного растерялся и уехал».

— Двигался по улице Бронной со стороны улицы Петухова в сторону улицы Прокопьевской и совершил наезд на женщину, — сообщил тогда инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.