Сегодня днём около 15:20, 11 июня, в Новосибирске произошло лобовое столкновение на выезде из Пашино.

— Около 15:20 водитель Toyota Corona Premio двигался со стороны Пашино в сторону транспортной развязки. При неустановленных обстоятельствах он не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения. Совершил столкновение с легковым автомобилем китайского производства. Медицинскую помощь на месте получают оба водителя — один 1959 года рождения, другой 1994 года рождения, и пассажир «Тойоты», — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.