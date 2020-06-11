11 июня четверг
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 7/10
usd 68.62
eur 77.92
Тема дня Остров у набережной отдали под застройку

Все новости

Все новости
Один из водителей не справился с управлением

Один из водителей не справился с управлением

Сегодня днём около 15:20, 11 июня, в Новосибирске произошло лобовое столкновение на выезде из Пашино.

— Около 15:20 водитель Toyota Corona Premio двигался со стороны Пашино в сторону транспортной развязки. При неустановленных обстоятельствах он не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения. Совершил столкновение с легковым автомобилем китайского производства. Медицинскую помощь на месте получают оба водителя — один 1959 года рождения, другой 1994 года рождения, и пассажир «Тойоты», — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В ГИБДД добавили, что у «Тойоты» был прицеп. Все пострадавшие — мужчины.

Напомним, что на этой неделе в Новосибирске случилось крупное ДТП на улице Грибоедова. В нём пострадали 4 человека.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

АварияДТПКалининский районПашиноЛобовое столкновение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!