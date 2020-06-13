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Стиль и красота Обзор

В пиджаках и кроссах: 25 лихих снимков, как люди одевались в 90-е (хорошо, что не было соцсетей)

Джинсы с барахолки, модные свитеры с люрексом — такие были у всех, песцовые шапки и кожанки

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А в ваших семейных альбомах есть такие фото?

А в ваших семейных альбомах есть такие фото?

Почти три месяца мы живем без магазинов — торговые центры с привычными масс-маркетами закрыты, хочешь купить обувь на лето или легкое платье — ищи секретные шоурумы или небольшие магазинчики, работающие в обход закона. Говорите, сложно и невыносимо без еженедельных шатаний по магазинам? А вы вспомните 90-е! Одежда как с конвейера — футболки с Ди Каприо на каждом ребенке и кожанки почти на каждом взрослом. Хочешь выделиться — иди на барахолку или сшей что-нибудь сам. Мы попросили подписчиков нашего Instagram прислать нам ретро-фото из своих семейных альбомов. Как одевались в лихие 90-е? Давайте вместе посмотрим на 25 снимков новосибирской моды тех лет.

На этом фото — журналист НГС Ксения Лысенко со своими родителями. Вы только зацените модное платье с надписью "Барби" и люрексовый шик на маме!<br>

На этом фото — журналист НГС Ксения Лысенко со своими родителями. Вы только зацените модное платье с надписью "Барби" и люрексовый шик на маме!

Это фото сделали&nbsp;2 января 1997 года, внизу, в белой шапке — Ксения Лысенко: "На мне легендарная песцовая шапка. У неё была сложная система зашнуривания — резинка затягивалась под горлом, а потом оборачивалась на талии. То ли противоугонная система против воров, то ли очередная фишка 90-х"<br>

Это фото сделали 2 января 1997 года, внизу, в белой шапке — Ксения Лысенко: "На мне легендарная песцовая шапка. У неё была сложная система зашнуривания — резинка затягивалась под горлом, а потом оборачивалась на талии. То ли противоугонная система против воров, то ли очередная фишка 90-х"

Неизвестно, в каком году сделан снимок. Но читательница объяснила, что самая модная куртка, конечно же, была кожаной

Неизвестно, в каком году сделан снимок. Но читательница объяснила, что самая модная куртка, конечно же, была кожаной

А это фото сделали в 1996 году в районе барахолки. На нем легко можно узнать стиль 90-х

А это фото сделали в 1996 году в районе барахолки. На нем легко можно узнать стиль 90-х

Малышка на фото — криминальный журналист НГС Алёна Истомина в 1994 году

Малышка на фото — криминальный журналист НГС Алёна Истомина в 1994 году

На этом фото также Алёна Истомина со своей мамой. Обратите внимание на вышивку и яркий наряд

На этом фото также Алёна Истомина со своей мамой. Обратите внимание на вышивку и яркий наряд

—&nbsp;Такие кожаные плащи были на пике моды в 90-е, — написала нам читательница.&nbsp;<br>Само фото сделано в 1997 году

— Такие кожаные плащи были на пике моды в 90-е, — написала нам читательница. 
Само фото сделано в 1997 году

Вот в таких свитерах выходили на прогулку по осеннему лесу в 90-е

Вот в таких свитерах выходили на прогулку по осеннему лесу в 90-е

Журналистка НГС Алина Каур почти сразу после рождения побывала в Москве. Пиджаки, похожие на тот, что носила мама Алины, часто можно увидеть в фильмах и сериалах про 90-е

Журналистка НГС Алина Каур почти сразу после рождения побывала в Москве. Пиджаки, похожие на тот, что носила мама Алины, часто можно увидеть в фильмах и сериалах про 90-е

Это фото сделано в 1991 году. Кажется, что яркие цвета актуальны всегда

Это фото сделано в 1991 году. Кажется, что яркие цвета актуальны всегда

Судя по этому фото, подвороты на джинсах были в моде ещё в конце прошлого столетия

Судя по этому фото, подвороты на джинсах были в моде ещё в конце прошлого столетия

Слева на этом фото — обозреватель НГС Мария Тищенко. Фото сделано в 1996 или 1997 году. На костюме Марии — Микки Маус. Сейчас, когда прошло больше 20 лет, на детской одежде чаще изображают героев комиксов

Слева на этом фото — обозреватель НГС Мария Тищенко. Фото сделано в 1996 или 1997 году. На костюме Марии — Микки Маус. Сейчас, когда прошло больше 20 лет, на детской одежде чаще изображают героев комиксов

На этом фото тоже Мария Тищенко. Детские платья были похожи на праздничные костюмы

На этом фото тоже Мария Тищенко. Детские платья были похожи на праздничные костюмы

А вот фото из начала 90-х. Обратите внимание на яркий жилет сибирячки

А вот фото из начала 90-х. Обратите внимание на яркий жилет сибирячки

На этом фото тот же жилет, что и на предыдущем. Он удачно сочетается с легким платьем и подходит для делового костюма

На этом фото тот же жилет, что и на предыдущем. Он удачно сочетается с легким платьем и подходит для делового костюма

На этом снимке — первокурсники ГФ НГУ в сентябре 1991-го года во время занятий физкультуры. Современные спортивные костюмы сильно отличаются от своих предшественников

На этом снимке — первокурсники ГФ НГУ в сентябре 1991-го года во время занятий физкультуры. Современные спортивные костюмы сильно отличаются от своих предшественников

Узнаете? Это обозреватель НГС Елена Гурьянова. Фото сделано осенью 1997 года.<br>Замшевый жилет сшит мамой по эскизам журнала "Бурда", куртка — тоже. Джинсы купили на барахолке

Узнаете? Это обозреватель НГС Елена Гурьянова. Фото сделано осенью 1997 года.
Замшевый жилет сшит мамой по эскизам журнала "Бурда", куртка — тоже. Джинсы купили на барахолке

Еще одно фото, по которому можно понять различие между современными спортивными костюмами и теми, что были в моде в 90-х. На нём тоже есть Елена Гурьянова — внизу слева

Еще одно фото, по которому можно понять различие между современными спортивными костюмами и теми, что были в моде в 90-х. На нём тоже есть Елена Гурьянова — внизу слева

В 1990-е годы деловые костюмы получалось сочетать со спортивной обувью

В 1990-е годы деловые костюмы получалось сочетать со спортивной обувью

Знаменитые артисты и раньше часто посещали Новосибирск. На этом снимке — первый состав «Иванушек International». Посмотрите, как выглядели концерты в «лихие» годы<br>

Знаменитые артисты и раньше часто посещали Новосибирск. На этом снимке — первый состав «Иванушек International». Посмотрите, как выглядели концерты в «лихие» годы

Наташа Королёва тоже была в Новосибирске. В 90-е годы в моде были стразы и яркие цвета — и мы видим это по её наряду

Наташа Королёва тоже была в Новосибирске. В 90-е годы в моде были стразы и яркие цвета — и мы видим это по её наряду

Концертные костюмы знаменитостей были весьма экстравагантными

Концертные костюмы знаменитостей были весьма экстравагантными

В таких платьях сложно остаться без внимания

В таких платьях сложно остаться без внимания

Но не все артисты выбирали яркие наряды. Леонид Агутин, например, одевался довольно сдержанно

Но не все артисты выбирали яркие наряды. Леонид Агутин, например, одевался довольно сдержанно

А вот так выглядела публика на концертах. У вас были похожие вещи?

А вот так выглядела публика на концертах. У вас были похожие вещи?

К Международному дню защиты детей мы просили подписчиков нашего инстаграма поделиться своими детскими фотографиями. Посмотрите в нашей подборке, какую милоту они нам прислали.

У вас тоже есть классное фото из 90-х? Присылайте нам в Директ инстаграма. Вот сюда.

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