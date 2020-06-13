В пиджаках и кроссах: 25 лихих снимков, как люди одевались в 90-е (хорошо, что не было соцсетей)

Почти три месяца мы живем без магазинов — торговые центры с привычными масс-маркетами закрыты, хочешь купить обувь на лето или легкое платье — ищи секретные шоурумы или небольшие магазинчики, работающие в обход закона. Говорите, сложно и невыносимо без еженедельных шатаний по магазинам? А вы вспомните 90-е! Одежда как с конвейера — футболки с Ди Каприо на каждом ребенке и кожанки почти на каждом взрослом. Хочешь выделиться — иди на барахолку или сшей что-нибудь сам. Мы попросили подписчиков нашего Instagram прислать нам ретро-фото из своих семейных альбомов. Как одевались в лихие 90-е? Давайте вместе посмотрим на 25 снимков новосибирской моды тех лет.