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Сегодня мы рассказали историю 57-летней медсестры ГКБ № 34 Натальи Иволги. Женщина умерла 28 мая, позже имя Натальи Иволги попало в федеральный «Список памяти» медиков, погибших от коронавируса.

В эти выходные стало известно, что заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ № 25 Илья Жарков скончался в реанимации. Мы поговорили с близкими 49-летнего патологоанатома. Они рассказали, на что он жаловался во время лечения.

