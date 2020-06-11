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Новосибирец заболел за 4 дня до госпитализации и провел в больнице больше месяца

Новосибирец заболел за 4 дня до госпитализации и провел в больнице больше месяца

Погибший от коронавируса 30-летний новосибирец больше месяца провел в больнице, но не смог справиться с болезнью.

— Находился у нас на лечении еще с 24 апреля и 3 июня он скончался. Тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, ожирение 3–4 степени. Заболел за 4 дня до госпитализации. Скорой помощью был доставлен сразу в стационар, где проходил лечение, — рассказал сегодня на брифинге подробности лечения пациента министр здравоохранения Новосибирской области.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким погибшего.

Если вы знали погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

Сегодня мы рассказали историю 57-летней медсестры ГКБ № 34 Натальи Иволги. Женщина умерла 28 мая, позже имя Натальи Иволги попало в федеральный «Список памяти» медиков, погибших от коронавируса.

В эти выходные стало известно, что заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ № 25 Илья Жарков скончался в реанимации. Мы поговорили с близкими 49-летнего патологоанатома. Они рассказали, на что он жаловался во время лечения.

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