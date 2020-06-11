Погибший от коронавируса 30-летний новосибирец больше месяца провел в больнице, но не смог справиться с болезнью.
— Находился у нас на лечении еще с 24 апреля и 3 июня он скончался. Тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, ожирение 3–4 степени. Заболел за 4 дня до госпитализации. Скорой помощью был доставлен сразу в стационар, где проходил лечение, — рассказал сегодня на брифинге подробности лечения пациента министр здравоохранения Новосибирской области.
Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким погибшего.
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В эти выходные стало известно, что заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ № 25 Илья Жарков скончался в реанимации. Мы поговорили с близкими 49-летнего патологоанатома. Они рассказали, на что он жаловался во время лечения.