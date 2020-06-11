12 июня по НСО ожидается температура до +27...+33 градусов, а уже 13 июня прогнозируют понижение до +22...+27 и дожди. Ночью 12-го и 13-го ожидается +12...+18 градусов.

По Новосибирску сайт Западно-Сибирского гидрометцентра даёт на 13 июня более тёплый прогноз. В этот день ожидается до +31 градуса .

В воскресенье, 14 июня, синоптики предсказывают в области понижение температуры: днем столбик термометра поднимется не выше +15...+20 градусов, ночью +11 градусов .

Днем в понедельник, 15 июня, по предварительным прогнозам, температура поднимется не выше +14...+19 градусов, а ночью может опуститься до +3...+9 °C .

В этом году ландшафтные пожары затронули около 10% территории Новосибирской области. НГС выяснил, почему возникают такие возгорания и чем они опасны для природы и жителей региона.

