Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на выходные и начало следующей недели. После жарких дней в регион вернутся холод и дожди.
— Пока с северо-запада идут воздушные массы, но постепенно перестраиваются в западные. Предполагаем, что температурный фон будет выравниваться в сторону летних температур, — рассказал пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Сегодня в области теплая погода — температура днем от +22 до +30 градусов, а по южным районам — до +33 градусов.
12 июня по НСО ожидается температура до +27...+33 градусов, а уже 13 июня прогнозируют понижение до +22...+27 и дожди. Ночью 12-го и 13-го ожидается +12...+18 градусов.
По Новосибирску сайт Западно-Сибирского гидрометцентра даёт на 13 июня более тёплый прогноз. В этот день ожидается до
В воскресенье, 14 июня, синоптики предсказывают в области понижение температуры: днем столбик термометра поднимется не выше +15...+20 градусов, ночью
Днем в понедельник, 15 июня, по предварительным прогнозам, температура поднимется не выше +14...+19 градусов, а ночью может опуститься до
В этом году ландшафтные пожары затронули около 10% территории Новосибирской области. НГС выяснил, почему возникают такие возгорания и чем они опасны для природы и жителей региона.