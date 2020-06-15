Город облысел: 7 мест в Новосибирске, где ещё недавно росли деревья, — теперь их не узнать (смотрите сами)

Жители Новосибирска всё чаще жалуются на вырубку или массовую обрезку деревьев.
Сначала возле спортивной площадки на Державина, 10 снесли высокие клёны и ивы. Затем насаждения начали уничтожать около Сибирского государственного университета водного транспорта. Появилась информация, что вырубка у университета ведется для того, чтобы очистить территорию под новую высотку, что ещё сильнее взбудоражило новосибирцев. Позже в мэрии объяснили, что обрезали аварийные деревья, а стройка на территории запрещена. Но такая реакция со стороны новосибирцев на уничтожение зелени показательна. Люди тревожатся, что город совсем скоро останется без зелени. И не зря.
Мы решили посмотреть, каким был Новосибирск 15 лет назад с помощью карт «Google Планета Земля», и выбрали 7 мест. Многие из них ещё недавно были лесами и полями. Что произошло за эти годы? Смотрите сами.
В марте мы рассказывали о сайте, на котором новосибирцы могут сравнить, каким город был в 1965 году и как выглядят его очертания сейчас. На spymaps.space выложена старая шпионская карта Новосибирска со спутников США, которые снимали наш город для военных целей. Каким был Новосибирск в 1965 году, вы можете увидеть здесь.