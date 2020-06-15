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Город Летопись

Город облысел: 7 мест в Новосибирске, где ещё недавно росли деревья, — теперь их не узнать (смотрите сами)

Под застройку уходят целые леса и поля. Не верите? Давайте посмотрим, как изменился ландшафт города за 15 лет

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В центре Новосибирска на улице Державина снесли деревья, позже под вырубку пошли тополя в сквере у университета водного транспорта. Жители встревожены и недовольны этим

В центре Новосибирска на улице Державина снесли деревья, позже под вырубку пошли тополя в сквере у университета водного транспорта. Жители встревожены и недовольны этим

Жители Новосибирска всё чаще жалуются на вырубку или массовую обрезку деревьев.

Сначала возле спортивной площадки на Державина, 10 снесли высокие клёны и ивы. Затем насаждения начали уничтожать около Сибирского государственного университета водного транспорта. Появилась информация, что вырубка у университета ведется для того, чтобы очистить территорию под новую высотку, что ещё сильнее взбудоражило новосибирцев. Позже в мэрии объяснили, что обрезали аварийные деревья, а стройка на территории запрещена. Но такая реакция со стороны новосибирцев на уничтожение зелени показательна. Люди тревожатся, что город совсем скоро останется без зелени. И не зря.

Мы решили посмотреть, каким был Новосибирск 15 лет назад с помощью карт «Google Планета Земля», и выбрали 7 мест. Многие из них ещё недавно были лесами и полями. Что произошло за эти годы? Смотрите сами.

На Горском жилмассиве раньше располагались теплицы, леса и множество зелени

Фото 1: «Google Планета Земля»
Фото 2: «Google Планета Земля»

Многие из нас уже привыкли к Бугринскому мосту, а тем более к «Меге». А ведь для их строительства вырубили множество деревьев

Фото 1: «Google Планета Земля»
Фото 2: «Google Планета Земля»

Димитровский мост был открыт в 1978 году. И за последние 15 лет вблизи него появилось много домов и даже аквапарк. А вот зелень исчезает

Фото 1: «Google Планета Земля»
Фото 2: «Google Планета Земля»

Берег Оби тоже обрастает зданиями

Фото 1: «Google Планета Земля»
Фото 2: «Google Планета Земля»

Родники изменились за последние 15 лет кардинально

Фото 1: «Google Планета Земля»
Фото 2: «Google Планета Земля»

В Первомайском районе стало значительно меньше зелени. Вместо деревьев теперь КСМ

Фото 1: «Google Планета Земля»
Фото 2: «Google Планета Земля»

И даже Академгородку с его запретами пришлось-таки расстаться с частью зелени. Например, для строительства нового здания НГУ

Фото 1: «Google Планета Земля»
Фото 2: «Google Планета Земля»

В марте мы рассказывали о сайте, на котором новосибирцы могут сравнить, каким город был в 1965 году и как выглядят его очертания сейчас. На spymaps.space выложена старая шпионская карта Новосибирска со спутников США, которые снимали наш город для военных целей. Каким был Новосибирск в 1965 году, вы можете увидеть здесь.

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