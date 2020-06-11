Сбербанк договорился о покупке 2ГИС. Рассказываем подробности сделки

Сбербанк подписал документы об инвестициях в развитие 2ГИС. Факт сделки подтвердили в пресс-службе компании.
— В совет директоров 2ГИС войдут представители Сбербанка и основателей сервиса. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала компании. Сбербанк и 2ГИС планируют совместно развивать технологическую платформу и продукты компании, создавая сервисы, которые существенно упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес, — говорится в сообщении компании.
Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, оцененного в 14,3 миллиарда рублей.
Сбербанк и 2ГИС планируют развивать платформу, которая позволит пользователям не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный маршрут.
2ГИС планирует стать площадкой для крупных компаний и локальных бизнесов, которые раньше не были представлены онлайн.
Как написала у себя в соцсетях президент компании 2ГИС Вера Гармаш, слияние компаний не повлияет на философию 2ГИС:
«При этом структура 2ГИС, численность сотрудников, наши ценности, процессы, корпоративная культура и отношение к людям останутся неизменными», — написала Вера Гармаш.
В апреле 2ГИС объявила о сокращении зарплат сотрудников из-за коронавируса, который привёл к падению рынка рекламы.
ООО «Дубльгис» было зарегистрировано в 2004 году. До этого проект был частью компании «Техноград плюс», которая занималась производством геоинформационных систем.