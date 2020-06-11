Сбербанк договорился о покупке 2ГИС. Рассказываем подробности сделки

Сбербанк и 2ГИС планируют развивать платформу, которая позволит пользователям не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный маршрут.

2ГИС планирует стать площадкой для крупных компаний и локальных бизнесов, которые раньше не были представлены онлайн.



Как написала у себя в соцсетях президент компании 2ГИС Вера Гармаш, слияние компаний не повлияет на философию 2ГИС:

«При этом структура 2ГИС, численность сотрудников, наши ценности, процессы, корпоративная культура и отношение к людям останутся неизменными», — написала Вера Гармаш.

