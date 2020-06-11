В Новосибирской области разрешили торговать непродовольственными товарами на розничных рынках, а также сняли ограничение на работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха. Два постановления об этом вышли сегодня, 11 июня, на сайте областного правительства
О торговле на рынках
— Из документов исключены пункты, ограничивающие торговлю непродовольственными товарами на розничных рынках и нестационарных объектах. Ранее, с 26 мая, на рынках региона была разрешена торговля продовольственными товарами, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.
Если в предыдущем постановлении была сноска о том, что работать разрешено непродовльственным магазинам площадью до 400 кв.м, но запрещено продавать такие же товары на рынках, то сейчас эта сноска есть у всего раздела про непродовольственные товары.
О горнолыжных трассах и объектах отдыха на курортах
Другим постановлением Андрей Травников отменяет пункт №2 из постановления от 27 марта. Этот пункт запрещал следующую деятельность:
1) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;
2) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.
Вчера, 10 июня, губернатор НСО Андрей Травников рассказал, когда в Новосибирске могут открыться рестораны, торговые центры и зоопарк. Это произойдёт, если ситуация в регионе по коронавирусу не ухудшится.
Недавно правительство Новосибирской области выпустило новое постановление о самоизоляции. Мы также публиковали его полный текст.