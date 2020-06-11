В Новосибирской области разрешили торговать непродовольственными товарами на розничных рынках, а также сняли ограничение на работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха. Два постановления об этом вышли сегодня, 11 июня, на сайте областного правительства

О торговле на рынках

— Из документов исключены пункты, ограничивающие торговлю непродовольственными товарами на розничных рынках и нестационарных объектах. Ранее, с 26 мая, на рынках региона была разрешена торговля продовольственными товарами, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.