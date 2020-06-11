Администрация Ленинского района Новосибирска назвала несчастным случаем смерть мужчины после того, как на него упала ветка тополя. Чиновники сообщили, что дерево несколько лет назад подвергалось омолаживающей обрезке. Следователи при этом продолжают вести уголовное дело о халатности сотрудников администрации Ленинского района.

Рассказываем все версии случившегося, которые известны сейчас.

Что произошло

Во второй половине дня 26 мая в Новосибирск пришел ураган. Сильнейший ветер ломал и вырывал с корнями деревья по всему Новосибирску. На улице 2-я Портовая у дома № 30 он сломал ветку. Она ударила 59-летнего мужчину по голове. Подняться ему, по словам местных жителей, помогли строители, работавшие неподалеку. У пострадавшего была разбита голова, но он мог идти самостоятельно, поэтому поехал не в больницу, а домой, где через несколько часов скончался.