Администрация Ленинского района Новосибирска назвала несчастным случаем смерть мужчины после того, как на него упала ветка тополя. Чиновники сообщили, что дерево несколько лет назад подвергалось омолаживающей обрезке. Следователи при этом продолжают вести уголовное дело о халатности сотрудников администрации Ленинского района.
Рассказываем все версии случившегося, которые известны сейчас.
Что произошло
Во второй половине дня 26 мая в Новосибирск пришел ураган. Сильнейший ветер ломал и вырывал с корнями деревья по всему Новосибирску. На улице 2-я Портовая у дома № 30 он сломал ветку. Она ударила 59-летнего мужчину по голове. Подняться ему, по словам местных жителей, помогли строители, работавшие неподалеку. У пострадавшего была разбита голова, но он мог идти самостоятельно, поэтому поехал не в больницу, а домой, где через несколько часов скончался.
— Он был бледным, голова, конечно, вся разбитая, в крови. Но пошёл своими ногами, скорую решили не вызывать, — рассказывала корреспонденту НГС местная жительница Татьяна. — Мужчина этот всё повторял, что нормально себя чувствует, что ему просто надо дома отлежаться.
Жители дома, по их словам, до трагедии просили ЖЭУ убрать опасное дерево, но их жалобы не принесли результата.
Следователи возбудили уголовное дело
На данный момент следователи точно не установили виновных, а дело возбуждено по факту преступления по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
— Указанная трагедия стала возможной по причине ненадлежащей организации должностными лицами администрации Ленинского района города Новосибирска своевременных мероприятий по обследованию и содержанию озелененных насаждений на территории района, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
В ведомстве сегодня уточнили, что расследование сейчас активно продолжается, и виновных в смерти мужчины еще предстоит установить.
«Это был несчастный случай». Версия администрации района
На запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска ответили, что за состоянием деревьев должен был следить владелец или арендатор земли:
— За состояние деревьев, в том числе на улице 2-я Портовая, отвечает правообладатель — собственник (владелец, пользователь, арендатор) земельного участка, на котором расположены зеленые насаждения.
На повторный запрос редакции в мэрии уточнили, кто именно отвечал за этот участок.
— Земельный участок, на котором произрастало зеленое насаждение, обслуживается управляющей компанией и используется для эксплуатации многоквартирного дома. В 2016 году управляющая компания ООО «ЖЭУ-Ремстрой» обратилась в администрацию Ленинского района города Новосибирска по вопросу выдачи разрешения на снос, обрезку зеленых насаждений по адресу: ул. 2-я Портовая, 30, с приложением всех необходимых документов, в том числе протокола общего собрания собственников дома, — предоставила мэрия ответ администрации Ленинского района.
Деревья обрезали в апреле 2017 года.
— 17 апреля 2017 года выдано разрешение на снос, обрезку зеленых насаждений по вышеуказанному адресу. Дерево подверглось сильной омолаживающей обрезке на высоту до 8 метров от земли. В период с 2017 года по 2020 год дерево разрослось, как это и предполагает омолаживающая обрезка. Дерево упало из-за сильного порывистого ветра. Данное происшествие является исключительно несчастным случаем, — уверены в администрации.
В управляющей компании «ЖЭУ-Ремстрой» не смогли оперативно объяснить ситуацию. На данный момент директор УК находится в отпуске, а замещающая его сотрудница ответила, что не обладает необходимой информацией. Корреспондент НГС отправила официальный запрос в УК.
Что грозит виновным
Если вина ответственных лиц будет доказана — сотрудникам может грозить до 5 лет лишения свободы.
— Наказание по этой статье может быть разным. От принудительных работ и запрета заниматься определенной деятельностью или быть на определенных должностях до лишения свободы до 5 лет, — объяснил корреспонденту НГС адвокат Дмитрий Смышляев.
26 мая ураганный ветер ронял деревья и переворачивал остановки по всему Новосибирску. Городские службы до сих пор продолжают устранять последствия бури — всего в городе насчитали 89 происшествий. В списке жертв также был 11-летний мальчик, на которого упала ветка — ребенок отделался травмами и ушибами.
8 июня по Новосибирску вновь прошёлся порывистый ветер — он вырывал и поломал деревья в городе. Также последствия непогоды заметны в регионе — в селе Марусино сорвало крышу.