«Приходилось лезть в "Гугл"»: колонка человека, который месяц работал фельдшером без опыта (его вынудили)

Бахилы надеваю в любом случае. Сердце у женщины действительно не в порядке, о чем свидетельствует неупорядоченный ритм, похожий на галоп хромой лошади. Давление тоже повышено. С таким сердцем и с таким давлением она ухаживает за супругом, лежащим вот уже несколько лет после инсульта. У него искривлено лицо, рука и нога сведены парезом, он не в состоянии даже самостоятельно повернуться на бок. При этом нет ни одного пролежня или опрелости — супруга поворачивает его несколько раз на дню.



— Да, за несколько лет ни разу не было пролежней, — говорит она с оттенком гордости. Учитывая, что муж лежит на обычном диване, это удивительно. Даже противопролежневый матрас не всегда помогает в таких случаях.



А эта пожилая женщина уже давно живет одна, но каждый день её навещают дочери. Стандартная процедура измерения давления, подсчет частоты сердечных сокращений, прослушивание легких…



— За мной следит сосед снизу, — жалуется она мне. — Ходит под окнами и всё время смотрит на мое окно, чтобы я не кормила голубей. Сказал, что у него есть своя собственная полиция, и они приедут за мной и посадят меня в тюрьму. Я боюсь говорить об этом зятьям, они его побьют обязательно, а потом их самих посадят.

