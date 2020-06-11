11 июня четверг
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 68.62
eur 77.92
Срочно 30-летний новосибирец умер от ковида

Все новости

Все новости
В последнее время оперштаб стабильно сообщает о двух смертях в сутки

В последнее время оперштаб стабильно сообщает о двух смертях в сутки

Утром 11 июня оперштаб Новосибирской области сообщил о новых смертях от коронавируса.

«Скончались два пациента, мужчины в возрасте 30 лет и 49 лет», — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число умерших в регионе достигло 48 человек.

Всего за сутки выявили 102 новых случая COVID-19. 167 пациентов выписаны с выздоровлением. На данный момент в регионе зарегистрировано 3960 случаев коронавирусной инфекции, из них — 265 детей. 1719 пациентов выздоровели.

Если вы знали погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

В эти выходные стало известно, что заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ № 25 Илья Жарков скончался в реанимации. Мы поговорили с близкими 49-летнего патологоанатома. Они рассказали, на что он жаловался во время лечения.

Накануне на НГС был опубликован дневник Руслана Косолапова, который потерял из-за коронавируса отца и деда. Вирус выкосил семью Косолаповых буквально за три недели. Всё это время Руслан вел дневник.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите себя.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (57)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!