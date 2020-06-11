Утром 11 июня оперштаб Новосибирской области сообщил о новых смертях от коронавируса.
«Скончались два пациента, мужчины в возрасте 30 лет и 49 лет», — говорится в сообщении оперштаба.
Общее число умерших в регионе достигло 48 человек.
Всего за сутки выявили 102 новых случая COVID-19. 167 пациентов выписаны с выздоровлением. На данный момент в регионе зарегистрировано 3960 случаев коронавирусной инфекции, из них — 265 детей. 1719 пациентов выздоровели.
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