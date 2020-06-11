Около 4000: новые случаи коронавируса зафиксировали в Новосибирске

11 июня в Новосибирске зафиксировали ещё 102 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции — 3960, из них — 265 детей. 1719 пациентов выздоровели, 48 пациентов скончались. В отделениях реанимации находятся 46 человек. На ИВЛ — 14 пациентов», — говорится в сообщении оперштаба.



Цифры по коронавирусу стабильны: каждый день в регионе около 100 новых случаев. Тем не менее в начале недели губернатор разрешил работу некоторых непродовольственных магазинов, а скоро могут открыть летники.