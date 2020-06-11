Также в пресс-службе добавили, что один из мужчин был осмотрен медиками на месте и отпущен домой. Его опросят сотрудниками полиции в ближайшее время. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ночь на 27 мая возле дома № 25 по улице Красный проспект в Центральном районе Новосибирска произошла массовая драка между двумя компаниями.

