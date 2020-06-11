В среду вечером, 10 июня, в Кировском районе Новосибирске произошла массовая драка. Инцидент произошёл на улице Саввы Кожевникова.
Как сообщают подписчики группы «АСТ-54», несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения нападали на прохожих, в том числе и на детей. Когда их пытались усмирить местные жители, один из разнимающих получил травму головы.
— Около 20:00 в полицию поступило сообщение о конфликте между группами граждан у дома №9 на улице Саввы Кожевникова. На место выехали экипажи патрульной службы, ГИБДД, следственно-оперативной группы полиции. Также на место прибыли сотрудники Росгвардии. Сотрудниками полиции были опрошены очевидцы, участники были установлены, задержаны и доставлены в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Также в пресс-службе добавили, что один из мужчин был осмотрен медиками на месте и отпущен домой. Его опросят сотрудниками полиции в ближайшее время. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В ночь на 27 мая возле дома № 25 по улице Красный проспект в Центральном районе Новосибирска произошла массовая драка между двумя компаниями.