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Участников драки задержали сотрудники полиции

Участников драки задержали сотрудники полиции

В среду вечером, 10 июня, в Кировском районе Новосибирске произошла массовая драка. Инцидент произошёл на улице Саввы Кожевникова.

Как сообщают подписчики группы «АСТ-54», несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения нападали на прохожих, в том числе и на детей. Когда их пытались усмирить местные жители, один из разнимающих получил травму головы.

— Около 20:00 в полицию поступило сообщение о конфликте между группами граждан у дома №9 на улице Саввы Кожевникова. На место выехали экипажи патрульной службы, ГИБДД, следственно-оперативной группы полиции. Также на место прибыли сотрудники Росгвардии. Сотрудниками полиции были опрошены очевидцы, участники были установлены, задержаны и доставлены в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Также в пресс-службе добавили, что один из мужчин был осмотрен медиками на месте и отпущен домой. Его опросят сотрудниками полиции в ближайшее время. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ночь на 27 мая возле дома № 25 по улице Красный проспект в Центральном районе Новосибирска произошла массовая драка между двумя компаниями.

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