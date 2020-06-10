Поздно вечером в среду, 10 июня, стало известно, что в Новосибирской области пропала пенсионерка. Женщине 91 год, она живёт в Искитиме. Пропавшая Агейкина Валентина Федотовна ранее никогда не терялась. Волонтёры предупреждают, что у неё возможна потеря памяти.
— Бабушка пропала во время обычной прогулки. Как сообщают родственники, с памятью у нее было всё в порядке, она гуляет каждый день, ранее никогда не терялась. Но сегодня она не вернулась домой. Родные написали заявление в полицию. Важно сказать, что у пенсионерки нет никаких хронических заболеваний. Волонтёры уже выехали на поиск, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Также Алеся Яблонских добавила, что у бабушки, возможно, не было с собой денег, она уже очень давно никуда не выезжала из города и не уходила далеко от дома.
Приметы пропавшей: рост 150 см, xудощавое телосложение, глаза серо-зелёные, волосы седые, короткая стрижка.
Была одета: сиреневая куртка, синяя жилетка, синее платье, чёрные галоши с мехом. С собой была серая тросточка.
Всех, кто видел пропавшую пенсионерку, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52.