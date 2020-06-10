Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом рассказал о смерти двух человек. По данным оперативного штаба на утро 10 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 106 новых случаев COVID-19. Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 3858, из них — 258 случаев у детей. 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались.
Что произошло в городе за сутки?
- Стало известно, что в этом году парад Победы в Новосибирске пройдёт без зрителей — для этого специально перегородят улицы, а на трибуне будет всего 28 человек.
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня провел пресс-конференцию, на которой рассказал, как регион будет жить дальше в условиях пандемии коронавируса. НГС вёл текстовую трансляцию.
- Сегодня стало известно, что писатель Анатолий Трушкин скончался от коронавируса.
- В Новосибирской области в ближайшее время могут открыться летние веранды ресторанов и кафе. ТЦ и спортзалы будут последними в очереди на снятие ограничений.
- В Новосибирской области снизилась заболеваемость коронавирусом среди медиков. Губернатор региона Андрей Травников связал это с полной обеспеченностью средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и правильным их использованием.
- Октябрьский районный суд Новосибирска оштрафовал на 1000 рублей местного жителя за неправильное ношение медицинской маски. Нарушителя задержали на станции метро «Октябрьская», когда он пытался пройти через турникеты.
НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.