10 июня среда
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 68.67
eur 77.35
Тема дня Когда откроют рестораны и торговые центры

Все новости

Все новости
Всего в Новосибирской области провели 142 045 тестов на коронавирус

Всего в Новосибирской области провели 142 045 тестов на коронавирус

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом рассказал о смерти двух человек. По данным оперативного штаба на утро 10 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 106 новых случаев COVID-19. Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 3858, из них — 258 случаев у детей. 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались.

Что произошло в городе за сутки?

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Все о коронавирусекарантин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!