Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом рассказал о смерти двух человек. По данным оперативного штаба на утро 10 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 106 новых случаев COVID-19. Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 3858, из них — 258 случаев у детей. 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались.



Что произошло в городе за сутки?

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.