Новосибирцы, у которых нашли антитела к COVID-19 рассказали свои истории. Онлайн-хроника пандемии в городе

Сегодня, 11 июня, последний рабочий день перед праздничными выходными. Каждый день в городе стабильный прирост заболевших — около 100 человек за сутки. Вчера в городе зафиксировали 106 новых случаев, во вторник — 104. В то же время в городе планируют открыть летние веранды кафе, большие магазины и даже зоопарк.



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