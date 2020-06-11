Новосибирцы, у которых нашли антитела к COVID-19 рассказали свои истории. Онлайн-хроника пандемии в городе

На этой неделе начали работать небольшие непродовольственные магазины с отдельным входом. А в Москве уже в следующий понедельник можно будет посидеть на летней веранде в кафе. Накануне новосибирский губернатор анонсировал и разрешение открыться торговым центрам и ресторанам. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с разными представителями отрасли, чтобы понять, когда может открыться новосибирский общепит и, что самое главное, каким он будет в новых условиях.
— По какой-то причине сайт МФЦ висит уже много дней. Приезжаешь в МФЦ, предлагают взять талон но только с 8:00. Получается, что многие люди приезжают к 5:00, занимают очередь. Количество талонов ограниченно – по 19 штук. К 8:00 народа более 100 человек, многие без масок, перчаток, не соблюдают дистанцию. То есть, весь мир борется с коронавирусом, а сотрудники МФЦ целенаправленно делают потенциальный рассадник заражения, — пишет новосибирец Сергей Капицин.
В Новосибирской области начали платно делать для всех желающих анализ на выявление антител к коронавирусу с 18 мая. Наличие антител говорит о том, что организм уже столкнулся с коронавирусом. Журналист НГС узнала у новосибирцев, которые нашли у себя антитела, когда и зачем они сдавали кровь, какие симптомы заболевания у них были и где предположительно они могли заразиться.
Прочитайте материал, чтобы узнать, зачем сдавать тест и чем отличабтся антитела G от M.
В центре города ещё тоже совсем не многолюдно.
— Пустой Коммунальный мост в полседьмого утра окружает туман.Город просыпается, — пишет наш читатель Иван.
Пока давайте вспомним, что важного произошло вчера.
- Стало известно, что в этом году парад Победы в Новосибирске пройдёт без зрителей — для этого специально перегородят улицы, а на трибуне будет всего 28 человек.
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел пресс-конференцию, на которой рассказал, как регион будет жить дальше в условиях пандемии коронавируса. НГС вёл текстовую трансляцию.
- В Новосибирской области в ближайшее время могут открыться летние веранды ресторанов и кафе. ТЦ и спортзалы будут последними в очереди на снятие ограничений.
- В Новосибирской области снизилась заболеваемость коронавирусом среди медиков. Губернатор региона Андрей Травников связал это с полной обеспеченностью средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и правильным их использованием.
В Новосибирске, согласно официальной статистике, 3858 случаев COVID-19, 1552 человека выписаны, 46 скончались.
Сейчас, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в России 493 657 заболевших, 252 783 человек выздоровело, 6 358 погибли.