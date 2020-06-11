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Новосибирцы, у которых нашли антитела к COVID-19 рассказали свои истории. Онлайн-хроника пандемии в городе

Что нового ждет Новосибирск сегодня

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Новосибирцы давно игнорируют самоизоляцию и гуляют по городу

Новосибирцы давно игнорируют самоизоляцию и гуляют по городу

Сегодня, 11 июня, последний рабочий день перед праздничными выходными. Каждый день в городе стабильный прирост заболевших — около 100 человек за сутки. Вчера в городе зафиксировали 106 новых случаев, во вторник — 104. В то же время в городе планируют открыть летние веранды кафе, большие магазины и даже зоопарк.

Не меняется одно: каждый день мы ведем онлайн-репортажи и рассказываем вам о последних новостях в городе.

Давайте рассказывать вместе! Заметили что-то интересное, важное или странное в Новосибирске? Присылайте ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157 00-00 или на почту news@ngs.ru.

Маша Вьюн

На этой неделе начали работать небольшие непродовольственные магазины с отдельным входом. А в Москве уже в следующий понедельник можно будет посидеть на летней веранде в кафе. Накануне новосибирский губернатор анонсировал и разрешение открыться торговым центрам и ресторанам. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с разными представителями отрасли, чтобы понять, когда может открыться новосибирский общепит и, что самое главное, каким он будет в новых условиях.

Маша Вьюн
В МФЦ на Зыряновской собралась большая очередь&nbsp;

В МФЦ на Зыряновской собралась большая очередь 

— По какой-то причине сайт МФЦ висит уже много дней. Приезжаешь в МФЦ, предлагают взять талон но только с 8:00. Получается, что многие люди приезжают к 5:00, занимают очередь. Количество талонов ограниченно – по 19 штук. К 8:00 народа более 100 человек, многие без масок, перчаток, не соблюдают дистанцию. То есть, весь мир борется с коронавирусом, а сотрудники МФЦ целенаправленно делают потенциальный рассадник заражения, — пишет новосибирец Сергей Капицин.

Маша Вьюн

В Новосибирской области начали платно делать для всех желающих анализ на выявление антител к коронавирусу с 18 мая. Наличие антител говорит о том, что организм уже столкнулся с коронавирусом. Журналист НГС узнала у новосибирцев, которые нашли у себя антитела, когда и зачем они сдавали кровь, какие симптомы заболевания у них были и где предположительно они могли заразиться.

Прочитайте материал, чтобы узнать, зачем сдавать тест и чем отличабтся антитела G от M.

Маша Вьюн

В центре города ещё тоже совсем не многолюдно.

Маша Вьюн
Ранним утром Коммунальный мост почти пустой&nbsp;

Ранним утром Коммунальный мост почти пустой 

— Пустой Коммунальный мост в полседьмого утра окружает туман.Город просыпается, — пишет наш читатель Иван.

Маша Вьюн

Пока давайте вспомним, что важного произошло вчера.

Маша Вьюн

В Новосибирске, согласно официальной статистике, 3858 случаев COVID-19, 1552 человека выписаны, 46 скончались.

Маша Вьюн

Сейчас, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в России 493 657 заболевших, 252 783 человек выздоровело, 6 358 погибли.

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Коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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