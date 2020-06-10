В Толмачёво задержали авиадебошира — он обругал полицию, стюардесс и других пассажиров

В среду, 10 июня, стало известно, что в аэропорту Толмачёво в Новосибирске полиция задержала пассажира одного из рейсов. Он нецензурно выражался в адрес бортпроводников, пассажиров и задержавших его полицейских. Об этом сообщает ТАСС.



В полицию аэропорта Толмачёво поступило сообщение, что в самолете, вылетающем в Екатеринбург, пассажир ведет себя неадекватно. На мужчину составлен административный протокол, возбуждено уголовное дело.

— Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения при посадке выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. Нарушителя общественного порядка задержали и доставили в дежурную часть, где он начал оскорблять полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.