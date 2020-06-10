10 июня среда
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 68.67
eur 77.35
Тема дня Когда откроют рестораны и торговые центры

Все новости

Все новости
Происшествия

В Толмачёво задержали авиадебошира — он обругал полицию, стюардесс и других пассажиров

Сотрудники полиции установили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

305
2 Обсудить

Поделиться

СК возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти

СК возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти

В среду, 10 июня, стало известно, что в аэропорту Толмачёво в Новосибирске полиция задержала пассажира одного из рейсов. Он нецензурно выражался в адрес бортпроводников, пассажиров и задержавших его полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

В полицию аэропорта Толмачёво поступило сообщение, что в самолете, вылетающем в Екатеринбург, пассажир ведет себя неадекватно. На мужчину составлен административный протокол, возбуждено уголовное дело.

— Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения при посадке выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. Нарушителя общественного порядка задержали и доставили в дежурную часть, где он начал оскорблять полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство, СК возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти.

В феврале в Толмачёво пьяный житель Астрахани устроил дебош в стерильной зоне аэропорта — его задержали и возбудили уголовное дело. Инцидент попал на видео.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аэропорт Толмачевоавиадебош
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!