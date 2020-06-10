Октябрьский районный суд Новосибирска оштрафовал на 1000 рублей местного жителя за неправильное ношение медицинской маски. На сайте суда указано, что мужчина нарушил часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Штраф в 1000 рублей — минимальное наказание для физического лица по данной части статьи.
Нарушителя задержали на станции метро Октябрьская, когда он пытался пройти через турникеты.
— Я возвращался из администрации Октябрьского района, куда ездил подавать заявление, чтобы меня признали малообеспеченным и нуждающимся в жилье, — рассказывает Константин. — Зашёл в метро, меня попросили надеть маску, я надел её на глаза и оплатил карточкой поездку. Но контролёр бросилась буквально грудью на амбразуру и решила не пускать меня. Но я прошёл через другой турникет, так как поездку уже оплатил. Тогда меня задержал сотрудник. В метро меня продержали три часа, потом ещё 1,5 часа продержали в отделе полиции Октябрьского района. Там все веселились и попросили меня маску не снимать. На что я им сказал: если вы устроили цирк, я готов поработать у вас клоуном.
По словам новосибирца, он давно сделал такую маску с дырками и, спускаясь в метро, постоянно надевал её на глаза. Частое закрывание рта маской, считает мужчина, может спровоцировать развитие туберкулёза. По требованию работников метрополитена он иногда передвигал маску на рот, но ранее ему никто и никогда не предъявлял никаких претензий.
В суде, говорит Константин, он пытался выяснить правила ношения маски, но ему никто их не разъяснил. Сейчас он собирается обжаловать решение суда и ищет для этого юриста. Несмотря на минимальное наказание в 1000 рублей, объясняет новосибирец, у него нет таких денег для оплаты штрафа — он является инвалидом и его доход составляет чуть больше 7000 рублей в месяц.
Постановление о ношении масок новосибирский губернатор Андрей Травников подписал 28 марта 2020 года, но обязательный режим ношения был введён губернатором 11 мая. После этого маски начали строго спрашивать на кассах магазинов, а также во время поездок в метрополитене и другом общественном транспорте.
Ранее в Новосибирске на 15 тысяч рублей оштрафовали мать больного ребенка, которая отправилась за продуктами на рынок и тем самым нарушила постановление о самоизоляции.
А до этого на тысячу рублей оштрафовали 61-летнего пенсионера Александра Соснина за солнечные ванны возле Бугринского моста.