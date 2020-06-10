Октябрьский районный суд Новосибирска оштрафовал на 1000 рублей местного жителя за неправильное ношение медицинской маски. На сайте суда указано, что мужчина нарушил часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Штраф в 1000 рублей — минимальное наказание для физического лица по данной части статьи.



Нарушителя задержали на станции метро Октябрьская, когда он пытался пройти через турникеты.



— Я возвращался из администрации Октябрьского района, куда ездил подавать заявление, чтобы меня признали малообеспеченным и нуждающимся в жилье, — рассказывает Константин. — Зашёл в метро, меня попросили надеть маску, я надел её на глаза и оплатил карточкой поездку. Но контролёр бросилась буквально грудью на амбразуру и решила не пускать меня. Но я прошёл через другой турникет, так как поездку уже оплатил. Тогда меня задержал сотрудник. В метро меня продержали три часа, потом ещё 1,5 часа продержали в отделе полиции Октябрьского района. Там все веселились и попросили меня маску не снимать. На что я им сказал: если вы устроили цирк, я готов поработать у вас клоуном.

