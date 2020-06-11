На следующей неделе в Новосибирске могут открыться торговые центры, хотя губернатор и предупредил, что они будут последними в очереди на снятие ограничений. Тем временем представители ТРЦ говорят, что каждый день простоя приносит им миллионные убытки. Так, только один торгово-развлекательный центр «АУРА» может потерять около 300 миллионов рублей из-за ограничительных мер, принятых в регионе ещё в конце марта.

— Размер упущенной прибыли по итогам двух месяцев составил 197 миллионов, а по итогам июня мы можем потерять до 300 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе ТРЦ.