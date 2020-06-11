На следующей неделе в Новосибирске могут открыться торговые центры, хотя губернатор и предупредил, что они будут последними в очереди на снятие ограничений. Тем временем представители ТРЦ говорят, что каждый день простоя приносит им миллионные убытки. Так, только один торгово-развлекательный центр «АУРА» может потерять около 300 миллионов рублей из-за ограничительных мер, принятых в регионе ещё в конце марта.
— Размер упущенной прибыли по итогам двух месяцев составил 197 миллионов, а по итогам июня мы можем потерять до 300 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе ТРЦ.
На примере «АУРЫ» мы разобрали, из чего складываются потери торгово-развлекательных центров. Цифры получились впечатляющими.
По итогам апреля и мая выплаты по банковским кредитам ТРЦ составили более 92 миллионов, ещё 21,6 миллионов — это расходы на управление торговым центром, 15,5 миллионов были затрачены на эксплуатацию объекта (клининг, охрана, обслуживание инженерных систем). Расходы на коммунальные услуги по итогам двух месяцев превысили 7,2 миллионов, а расходы на фонд оплаты труда — 7,7 миллионов.
— Мы оценили риски и приняли решение о закрытии ТРЦ «АУРА» с 30 марта, хотя постановление правительства Новосибирской области о закрытии торговых центров носило на тот момент рекомендательный характер. На протяжении двух месяцев мы работаем фактически в убыток. Выручка ТРЦ составляет 8% от докризисного уровня, при этом мы исполняем обязательства перед нашими сотрудниками и банками-кредиторами. Убытки также несут наши арендаторы и компании, обслуживающие деятельность ТЦ», — пояснил исполнительный директор ТРЦ «АУРА» Евгений Головчан.
В пресс-службе подчеркнули, что посещаемость ТРЦ до введения карантинных мер составляла до 800 000 человек в месяц. Всего же в торгово-развлекательном центре более 2000 рабочих мест. Сейчас в «АУРЕ» работают только гипермаркеты, аптеки и магазины, торгующие непродовольственными товарами первой необходимости.
В конце мая мы заглянули в крупные ТРЦ города, жизнь в которых если не остановилась, то точно замерла уже как два месяца. Как выглядят сейчас торгово-развлекательные центры, в которых раньше бурлила жизнь, смотрите в нашем фоторепортаже.