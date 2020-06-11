Сибирячка устроила дома фотосессию для своей дочери — снимок попал в Vogue

Идею отправить снимок в журнал Юлии подала её коллега Ирина Савицкая. Ирина и Юлия учились вместе в одной фотошкола «Светосила» в 2008 году. После большого промежутка времени женщины вновь встретились в декабре 2019 года, обменялись новостями, обсудили, кто и где работает. В ту же встречу Ирина рассказала Юлии, что рассылает свои фотоработы в различные журналы.

— Я показала Юлии, как зарегистрироваться на сайте PhotoVogue, описала примерную тематику фотографий, которые они принимают, — рассказывает фотограф Ирина Савицкая.



Платформа PhotoVogue принадлежит итальянскому журналу Vogue. Любой автор может зарегистрироваться, чтобы загружать свои фотографии. Редакция Vogue их либо отклоняет, либо одобряет и публикует на своём сайте.



— Чаще всего отклоняют, конечно. Поэтому когда снимок публикуют — это достижение. Сейчас они урезали возможность подачи фотографий в виду того, что увеличилось количество пользователей. Сейчас простой пользователь может загружать только две фотографии один раз в неделю. И не факт, что их примут, — поясняет Савицкая.