Сибирячка устроила дома фотосессию для своей дочери — снимок попал в Vogue

9 июня итальянский журнал Vogue опубликовал на своём сайте снимок новосибирского фотографа Юлии Барсуковой. На фотографии её 15-летняя дочь, а сам снимок сделан у Юлии дома.
— Это моя маленькая победа. Но последующих публикаций может и не быть, потому что редакция Vogue выбирает из своих соображений. Я два месяца посылала им снимки, и ни один из них не выбрали. Один снимок прошёл. Может, в последующие разы вообще ни одна не попадёт. Вообще сейчас много платформ, которые принимают работы фотографов. Люди, исходя из своих мотиваций, отправляют. Бывает, выстреливает. Это как рулетка, — рассказывает Юлия, чей снимок впервые опубликовали в Vogue.
Идею отправить снимок в журнал Юлии подала её коллега Ирина Савицкая. Ирина и Юлия учились вместе в одной фотошкола «Светосила» в 2008 году. После большого промежутка времени женщины вновь встретились в декабре 2019 года, обменялись новостями, обсудили, кто и где работает. В ту же встречу Ирина рассказала Юлии, что рассылает свои фотоработы в различные журналы.
— Я показала Юлии, как зарегистрироваться на сайте PhotoVogue, описала примерную тематику фотографий, которые они принимают, — рассказывает фотограф Ирина Савицкая.
Платформа PhotoVogue принадлежит итальянскому журналу Vogue. Любой автор может зарегистрироваться, чтобы загружать свои фотографии. Редакция Vogue их либо отклоняет, либо одобряет и публикует на своём сайте.
— Чаще всего отклоняют, конечно. Поэтому когда снимок публикуют — это достижение. Сейчас они урезали возможность подачи фотографий в виду того, что увеличилось количество пользователей. Сейчас простой пользователь может загружать только две фотографии один раз в неделю. И не факт, что их примут, — поясняет Савицкая.
Фотосъёмку для Vogue женщины организовали у Юлии дома, а эстетичные блики на лице модели получили благодаря мягкому свету из окна.
— Изначально идея принадлежала мне. У Юлии очень красивая дочь. Я предложила поснимать её именно с целью отправить потом эти фотографии в Vogue. Сама съёмка была в апреле. Юля просто была рядом и попросила тоже поснимать. Я была не против, чтобы она тоже сделала несколько кадров. Изначально была идея попытаться передать хрупкую утонченную красоту девушки, показать её чистоту. Что-то такое непорочное, чистое, светлое, — раскрывает идею снимка Ирина.
Фотографии Ирины из этой серии тоже были опубликованы на сайте Vogue, но немного раньше.
Фамилии новосибирцев периодически появляются на страницах Vogue. В конце мая новосибирская модель София Стейнберг попала на обложку российского Vogue со своим автопортретом — 17-летняя девушка нарисовала его по просьбе издания.
А перед самым началом карантина сибирячка сняла девушку в бассейне буквально за несколько часов до того, как губернатор объявил о режиме самоизоляции — итальянский журнал Vogue назвал работу новосибирского фотографа Марины Семёхиной лучшим снимком недели.
Другой новосибирский фотограф Артём Ионов сделал эпатажный снимок с обнажённой моделью и попал на обложку французского журнала.