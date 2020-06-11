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Сибирячка устроила дома фотосессию для своей дочери — снимок попал в Vogue

Эстетичные блики на лице модели получили благодаря мягкому свету из окна.

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Фотограф несколько раз отправляла свои фотоработы, прежде чем одну из них наконец-то опубликовали на сайте Vogue<br>

Фотограф несколько раз отправляла свои фотоработы, прежде чем одну из них наконец-то опубликовали на сайте Vogue

9 июня итальянский журнал Vogue опубликовал на своём сайте снимок новосибирского фотографа Юлии Барсуковой. На фотографии её 15-летняя дочь, а сам снимок сделан у Юлии дома.

— Это моя маленькая победа. Но последующих публикаций может и не быть, потому что редакция Vogue выбирает из своих соображений. Я два месяца посылала им снимки, и ни один из них не выбрали. Один снимок прошёл. Может, в последующие разы вообще ни одна не попадёт. Вообще сейчас много платформ, которые принимают работы фотографов. Люди, исходя из своих мотиваций, отправляют. Бывает, выстреливает. Это как рулетка, — рассказывает Юлия, чей снимок впервые опубликовали в Vogue.

Идею отправить снимок в журнал Юлии подала её коллега Ирина Савицкая. Ирина и Юлия учились вместе в одной фотошкола «Светосила» в 2008 году. После большого промежутка времени женщины вновь встретились в декабре 2019 года, обменялись новостями, обсудили, кто и где работает. В ту же встречу Ирина рассказала Юлии, что рассылает свои фотоработы в различные журналы.

— Я показала Юлии, как зарегистрироваться на сайте PhotoVogue, описала примерную тематику фотографий, которые они принимают, — рассказывает фотограф Ирина Савицкая.

Платформа PhotoVogue принадлежит итальянскому журналу Vogue. Любой автор может зарегистрироваться, чтобы загружать свои фотографии. Редакция Vogue их либо отклоняет, либо одобряет и публикует на своём сайте.

— Чаще всего отклоняют, конечно. Поэтому когда снимок публикуют — это достижение. Сейчас они урезали возможность подачи фотографий в виду того, что увеличилось количество пользователей. Сейчас простой пользователь может загружать только две фотографии один раз в неделю. И не факт, что их примут, — поясняет Савицкая.

Фотосъёмку для Vogue женщины организовали у Юлии дома, а эстетичные блики на лице модели получили благодаря мягкому свету из окна.

— Изначально идея принадлежала мне. У Юлии очень красивая дочь. Я предложила поснимать её именно с целью отправить потом эти фотографии в Vogue. Сама съёмка была в апреле. Юля просто была рядом и попросила тоже поснимать. Я была не против, чтобы она тоже сделала несколько кадров. Изначально была идея попытаться передать хрупкую утонченную красоту девушки, показать её чистоту. Что-то такое непорочное, чистое, светлое, — раскрывает идею снимка Ирина.

Фотографии Ирины из этой серии тоже были опубликованы на сайте Vogue, но немного раньше.

На сайте Vogue у Ирины опубликовано уже 12 снимков, благодаря ей теперь на платформе появился и снимок Юлии

На сайте Vogue у Ирины опубликовано уже 12 снимков, благодаря ей теперь на платформе появился и снимок Юлии

Фамилии новосибирцев периодически появляются на страницах Vogue. В конце мая новосибирская модель София Стейнберг попала на обложку российского Vogue со своим автопортретом — 17-летняя девушка нарисовала его по просьбе издания.

А перед самым началом карантина сибирячка сняла девушку в бассейне буквально за несколько часов до того, как губернатор объявил о режиме самоизоляции — итальянский журнал Vogue назвал работу новосибирского фотографа Марины Семёхиной лучшим снимком недели.

Другой новосибирский фотограф Артём Ионов сделал эпатажный снимок с обнажённой моделью и попал на обложку французского журнала.

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