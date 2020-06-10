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В декабре Сергея Масликова оправдали&nbsp;

В декабре Сергея Масликова оправдали 

Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему директору новосибирского планетария Сергею Масликову. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

— Приговор Октябрьского районного суда отменить, передать материалы на новое судебное разбирательство в тот же суд, в другом составе, — сказала судья Светлана Карманова.

Масликову предъявлено обвинение по части 1 статьи 285 УК РФ и части 3 статьи 174.1 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности и легализация денег, полученных в результате совершенного преступления»). Истцом выступает мэрия Новосибирска.

Сергея Масликова задержали в феврале 2018 года. Сначала директор планетария был под стражей, потом его перевели под домашний арест, а позже отпустили под подписку о невыезде. В начале 2019 года уголовное дело Сергея Масликова поступило в Октябрьский районный суд.

В декабре прошлого года суд полностью оправдал Сергея Масликова, не найдя в его действиях состава преступлений.

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планетарийСергей Масликов
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