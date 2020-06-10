Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему директору новосибирского планетария Сергею Масликову. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.



— Приговор Октябрьского районного суда отменить, передать материалы на новое судебное разбирательство в тот же суд, в другом составе, — сказала судья Светлана Карманова.

Масликову предъявлено обвинение по части 1 статьи 285 УК РФ и части 3 статьи 174.1 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности и легализация денег, полученных в результате совершенного преступления»). Истцом выступает мэрия Новосибирска.