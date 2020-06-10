В Академгородке начали сносить гимназию — публикуем видео с разрушением

Подрядчика строительства определили 21 мая — на аукцион поступила только одна заявка по стартовой стоимости контракта в 950,61 млн рублей от ПКФ «Агросервис». Компания построила в городе несколько детских садов, среди строящихся объектов — школы на улице Виктора Шевелева и в Краснообске.



Снести гимназию разрешили в августе прошлого года, к концу года власти приняли решение о строительстве нового здания. Школа была настолько переполнена, что уроки приходилось проводить в столовой, а родители выходили на митинг с требованием сделать к ней пристройку. Весной гимназистов распределили по другим школам Академгородка.