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В Академгородке начали сносить гимназию — публикуем видео с разрушением

На месте старой школы построят новую стоимостью почти в миллиард

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Гимназию сносят, чтобы построить новое здание

Гимназию сносят, чтобы построить новое здание

В новосибирском Академгородке начали сносить гимназию № 3 — разрушение здания записала на видео преподаватель НГУ и бывшая ученица школы Екатерина Турук.

— Я сама там училась, и сейчас учится мой сын Саша. Пока у нас будет другая школа. Мы ждем, конечно, новое здание. Несколько дней назад буквально сдали учебники. А сегодня утром увидели, что здание начали разрушать в 11:30, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Турук.

Преподаватель рассказала НГС, что представляла процесс сноса здания немного по-другому.

— Сын очень взволнован. Мы никогда раньше не видели, как сносят здание. Представляли, или как в мультике: «Ну, погоди», когда огромный шар на цепи раскачивался и разрушал стену, или как взрыв в американском кино, когда здание складывается, как карточный домик, — добавила Турук. — Грустно, конечно, но всё-таки у нас больше радостное предвкушение. Надеемся, что новое здание будет современным и просторным.

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На новую школу потратят почти миллиард

На новую школу потратят почти миллиард

Подрядчика строительства определили 21 мая — на аукцион поступила только одна заявка по стартовой стоимости контракта в 950,61 млн рублей от ПКФ «Агросервис». Компания построила в городе несколько детских садов, среди строящихся объектов — школы на улице Виктора Шевелева и в Краснообске.

Снести гимназию разрешили в августе прошлого года, к концу года власти приняли решение о строительстве нового здания. Школа была настолько переполнена, что уроки приходилось проводить в столовой, а родители выходили на митинг с требованием сделать к ней пристройку. Весной гимназистов распределили по другим школам Академгородка.

Готовить к сносу гимназию начали на прошлой неделе — выпускники стали приходить туда, что попрощаться со зданием, а в соцсетях начали делиться воспоминаниями о своих школьных годах.

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снос зданиягимназия №3
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